Día de abrigo en la playa: el pronóstico de lluvias y ráfagas para Las Grutas, Viedma y El Cóndor
El calor le dio paso a un frente fresco y ventoso en toda la costa de Río Negro. Con máximas que no superarán los 20°C en Las Grutas y Viedma, el SMN advierte por ráfagas y lluvias aisladas. Todo lo que tenés que saber para este miércoles 7 de enero.
Tras las jornadas de calor extremo que marcaron el inicio del año, el clima en la zona costera de Río Negro presenta un cambio de escenario radical. Para lo que resta de este miércoles 7 de enero, la abundancia de nubosidad, el descenso térmico y las ráfagas de viento serán los protagonistas, obligando a turistas y residentes a cambiar la malla por el abrigo.
Las Grutas y Playas Doradas: tarde nublada y ráfagas de 50 km/h
En la villa balnearia, el termómetro apenas alcanzará los 20°C, un registro muy inferior a los días previos.
- Lluvias: Existe una probabilidad de entre el 10% y el 40% de chaparrones y tormentas aisladas.
- Viento: El gran factor a tener en cuenta son las ráfagas, que podrían tocar los 50 km/h. Se recomienda precaución en la zona de playa y asegurar objetos que puedan volarse en paradores y viviendas.
Hacia el sur, el impacto del frente frío es más evidente. Playas Doradas tendrá una jornada marcadamente fresca con una máxima estimada en tan solo 17°C. Con el cielo totalmente cubierto y vientos sostenidos de hasta 38 km/h, las condiciones para actividades al aire libre serán limitadas durante todo el miércoles.
Viedma y El Cóndor: el punto más cálido (pero ventoso)
En la capital provincial y su zona de influencia, la inestabilidad también se hará sentir:
- Viedma: con una máxima de 20°C, se esperan lluvias aisladas durante el resto del día. El viento en la costanera será intenso, con ráfagas constantes de hasta 50 km/h.
- El Cóndor: será el punto con la temperatura más alta de la costa hoy, llegando a los 21°C. Sin embargo, la inestabilidad será persistente, especialmente hacia el final de la noche.
Comentarios