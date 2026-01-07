Día de abrigo en la playa: el pronóstico de lluvias y ráfagas para Las Grutas, Viedma y El Cóndor

Tras las jornadas de calor extremo que marcaron el inicio del año, el clima en la zona costera de Río Negro presenta un cambio de escenario radical. Para lo que resta de este miércoles 7 de enero, la abundancia de nubosidad, el descenso térmico y las ráfagas de viento serán los protagonistas, obligando a turistas y residentes a cambiar la malla por el abrigo.

Las Grutas y Playas Doradas: tarde nublada y ráfagas de 50 km/h

En la villa balnearia, el termómetro apenas alcanzará los 20°C, un registro muy inferior a los días previos.

Lluvias: Existe una probabilidad de entre el 10% y el 40% de chaparrones y tormentas aisladas.

Existe una probabilidad de entre el de chaparrones y tormentas aisladas. Viento: El gran factor a tener en cuenta son las ráfagas, que podrían tocar los 50 km/h. Se recomienda precaución en la zona de playa y asegurar objetos que puedan volarse en paradores y viviendas.

Hacia el sur, el impacto del frente frío es más evidente. Playas Doradas tendrá una jornada marcadamente fresca con una máxima estimada en tan solo 17°C. Con el cielo totalmente cubierto y vientos sostenidos de hasta 38 km/h, las condiciones para actividades al aire libre serán limitadas durante todo el miércoles.

Viedma y El Cóndor: el punto más cálido (pero ventoso)

En la capital provincial y su zona de influencia, la inestabilidad también se hará sentir: