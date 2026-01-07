¿Vuelve la lluvia al Alto Valle?: Del calor extremo a las tormentas eléctricas, qué dice el pronóstico para este miércoles

La primavera y el Día del Estudiante llegan con tormentas y viento: ¿cómo afectará a Neuquén y Río Negro?

Este miércoles 7 de enero marca un quiebre en la estabilidad climática del norte de la Patagonia. Luego de días de calor extremo, el Alto Valle de Neuquén y Río Negro se prepara para recibir un frente de tormentas que traerá alivio térmico, pero también el riesgo de fenómenos meteorológicos intensos en cortos periodos de tiempo.

Tarde agradable antes del cambio en el Alto Valle

La jornada comenzó con una mínima fresca de 15°C, ideal para ventilar los hogares tras el calor acumulado. Durante la tarde, el termómetro se mantendrá en registros moderados para la época, con una máxima prevista de 28°C.

Sin embargo, la nubosidad irá en aumento paulatino, cubriendo el cielo del Alto Valle como antesala de lo que ocurrirá al caer el sol.

La franja horaria crítica: ¿cuándo llega la tormenta?

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la probabilidad de precipitaciones es alta, situándose entre el 40% y el 70%.

La mayor inestabilidad se concentrará durante la noche de este miércoles. Se esperan tormentas que podrían incluir actividad eléctrica y caída de agua abundante en poco tiempo. Aunque el viento general será leve (hasta 22 km/h), las celdas de tormenta pueden generar ráfagas localizadas de mayor intensidad.