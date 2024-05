Día de la Celiaquía: ocho de cada diez personas no saben que tienen la enfermedad

El celíaco no puede consumir gluten. Foto: archivo

Se estima que una de cada cien personas es celíaca. Sin embargo, hay evidencia de que, por falta de un diagnóstico certero, ocho de cada diez no saben que tienen la enfermedad.

En muchas ocasiones, los pacientes arrancan con malestares. Pero la celiaquía no se reduce solo a una diarrea o dolor intestinal. Puede generar cefaleas, osteopenia, hipotiroides, llagas en la boca o anemia. Hasta llegar al diagnóstico, pueden pasar largos meses y a veces, años.

Los especialistas consideran que la celiaquía es una enfermedad subdiagnosticada. «Sucede que no hay tantos especialistas y muchas veces, la gente consulta de un consultorio a otro. A veces, les dicen que tienen colon irritable o estrés. Otras, se tratan anemias y resulta que la causa no eran las menstruaciones abundantes o no comer carne», explicó Gabriela Fedele, médica especialista en Nutrición.

«A veces -agregó vocera de la Asociación Celíaca Argentina-, no se pesquisa que sea celiaquía y en ese transcurrir, hay un déficit en el diagnóstico«.

Los síntomas varían, desde diarreas, constipación, malestar, dolores y aquellos vinculados a las lesiones en las vellosidades del intestino delgado, como una anemia, una osteopenia (al no absorber bien el calcio), el descenso del peso (al no absorber bien la grasa). Pueden producirse alteraciones en el hígado, como hepatitis, síndromes migrañosos, alteraciones en la menstruación (tardías o menopausias precoces), pérdida de embarazos, síndromes neurológicos, depresión y hasta lesiones en la piel.

«Si uno ve el mapeo del cuerpo y toda la sintomatología, el concepto actual habla de un trastorno sistémico donde hay una reacción autoinmune a la proteína del gluten», sintetizó Fedele.

El único tratamiento es una dieta libre de gluten que mejora las lesiones en las vellosidades del intestino delgado así como el resto de los síntomas. Sin embargo, Fedele advirtió que, en un principio, el paciente puede requerir otras indicaciones en función del análisis de laboratorio (si está anémico o le faltan vitaminas y minerales, por ejemplo).

Contexto poco favorable

Los alimentos sin TACC (trigo, avena, cebada y centeno) suelen ser más onerosos. En su elaboración se utilizan harinas sin gluten que son más costosas que la de trigo. Esas harinas deben ser producidas en molinos separados de los convencionales y transportadas en camiones especiales para evitar la contaminación cruzada.

«Los productos procesados industrializados homólogos a los que tienen gluten son más caros: una tapa de tarta sin glutten será más cara que una con gluten. También hay diferencia en un kilo de harina de trigo y la premezcla», advirtió Fedele, pero aclaró que se apunta «a una dieta natural. Hablamos de carnes, frutas, verduras, huevos. Ese tipo de alimentación tiene el mismo valor».

La médica resaltó la necesidad de educar y difundir la forma de hacer recetas convenientes. A través de su cuenta de Instagram (dragabrielafedele), propone recetas sencillas y con pocos ingredientes. «No es una recomendación para toda la población: no es que comer sin gluten es más sano. Solo lo es para el paciente al que le hace mal comer con gluten o que tiene una sensibilidad asociada al trigo. No es una cuestión de moda», recalcó la médica.

Los especialistas coinciden en que se registra una suba en los casos de celiaquía. Pero desconocen si esto obedece a un cambio en el tipo de alimentación de la población mundial o a una mejora de los métodos diagnósticos al abundar más información sobre el trastorno.

El Gobierno Nacional reglamentó el 26 de abril del 2023 la Ley de Enfermedad Celíaca que amplía la cobertura de alimentos por parte de las obras sociales y las prepagas, a través de un subsidio de 31 mil pesos, e incorpora la obligatoriedad para diferentes instituciones y establecimientos de ofrecer menús libres de gluten.

La normativa declara de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, su difusión, acceso a alimentos y medicamentos libres de gluten.

Fedele aseguró que, excepto el otorgamiento del subsidio por parte de las prepagas y obras sociales, la implementación de la ley no se concretó. «Establece que en cada lugar donde se ofrezcan alimentos, como hospitales, cárceles o medios de transporte, haya un menú libre de gluten. Tambien dispone que se debe homologar la medicación y en la caja del remedio debe indicarse si es libre de gluten», mencionó.

Toda la información en una app

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispone de un listado de todos los alimentos y medicamentos sin gluten. Sin embargo, la información no es tan accesible. Por eso, la Asociación de Celiaquía Argentina ofrece una aplicación para los socios que simplifica el acceso.