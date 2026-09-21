Día Mundial del Alzheimer: qué es la reserva cognitiva y cómo puede fortalecerse

Se estima que más de 500 mil personas viven con Alzheimer en Argentina. (Foto archivo).

Cada 21 de septiembre, el Día Mundial del Alzheimer vuelve a poner el foco sobre una enfermedad que afecta la memoria, la autonomía, la comunicación y los vínculos de millones de personas. La reserva cognitiva aparece como una herramienta clave. «Todos poseemos la capacidad de generarla, solo se trata de entrenarla«, explicó Wanda Rubinstein, investigadora adjunta del Conicet y la UBA.

En Argentina, más de 500.000 personas viven con Alzheimer, según estimaciones del Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados del Ministerio de Salud. Se trata de la forma más frecuente de demencia y representa entre el 60% y el 70% de los diagnósticos.

La reserva cognitiva es la capacidad de una persona para adaptarse y compensar los cambios cerebrales causados por el envejecimiento o por enfermedades neurodegenerativas. No es una condición fija: se construye durante toda la vida mediante la educación, el trabajo, el aprendizaje, la actividad física, los intereses personales y la participación social.

La reserva cognitiva también puede fortalecerse después del diagnóstico de Alzheimer

Este concepto permite comprender por qué dos personas con cambios cerebrales similares pueden presentar manifestaciones clínicas diferentes. La historia de vida, las experiencias acumuladas y los desafíos intelectuales influyen en los recursos disponibles para afrontar el deterioro.

Fortalecer la reserva cognitiva no evita el Alzheimer ni cura una enfermedad neurodegenerativa. Sin embargo, puede retrasar la aparición de algunos síntomas y favorecer mecanismos de compensación frente al daño cerebral. Esta perspectiva propone observar no solo las pérdidas, sino también las capacidades que la persona conserva.

«El cerebro tiende a resolver las tareas cognitivas por sus caminos habituales, así que generar desafíos nuevos promueve la necesidad de recorrer otras conexiones neuronales», señaló Rubinstein, quien coordina el Centro de Investigaciones en Neurociencias y Neuropsicología de la Universidad de Palermo.

La especialista también destacó que la capacidad cerebral de adaptación persiste en edades avanzadas. «Hay que recordar algo esperanzador: hasta los 90 años existe la posibilidad de generar neuronas nuevas», afirmó. Por eso, aprender una habilidad, modificar rutinas, leer, conversar, realizar actividad física o sostener lazos sociales puede aportar beneficios en distintas etapas.

Actividades para preservar la autonomía y el bienestar

La estimulación adquiere una importancia particular después de un diagnóstico de deterioro cognitivo. No consiste en exigir actividades que la persona ya no puede resolver ni en pretender que recupere de inmediato su desempeño anterior. El objetivo es ofrecer oportunidades adecuadas para participar, decidir, comunicarse, vincularse y disfrutar.

«Una actividad no debería medirse únicamente por si ‘ejercita la memoria'», sostuvo Mara Maslavski, coordinadora gerontológica de Residencia Manantial, una institución especializada en el cuidado de personas con Alzheimer. La profesional remarcó que cada propuesta debe responder a los intereses, las posibilidades y la historia personal.

Una conversación sobre un tema conocido, escuchar música significativa, pintar, caminar, elegir la ropa o colaborar con una tarea doméstica también constituyen experiencias de estimulación. «El objetivo no es llenar el día de ejercicios. El objetivo es que el día tenga sentido para esa persona», expresó Maslavski.

De esta manera, la estimulación no queda limitada a un taller o a un horario específico. Puede formar parte de decisiones sencillas y de actividades cotidianas que ayuden a sostener la identidad, la autonomía y el contacto con otras personas.

El cuidado, desde esta perspectiva, comienza antes de la aparición de una demencia, con hábitos saludables y un envejecimiento activo. Cuando el deterioro cognitivo ya está presente, continúa a través del acompañamiento, la adaptación del entorno y el respeto por las capacidades conservadas.

*Con información de Agencia Noticias Argentinas