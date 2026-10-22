Cuando la lluvia se prolonga durante varios días, cambian nuestras rutinas, pasamos más tiempo en ambientes cerrados y la humedad se vuelve parte del día a día. En este contexto, mantener ciertos cuidados puede ayudar a prevenir problemas frecuentes y a transitar mejor las jornadas de frío, humedad y precipitaciones.

Desde Farmacias Global, a través de sus Farmatips, acercan consejos farmacéuticos sencillos y fáciles de incorporar a la rutina para cuidar la salud durante los días lluviosos.

Uno de los primeros cuidados es procurar mantenerse seco y abrigado. Si la ropa o el calzado se mojan, es recomendable cambiarlos lo antes posible, ya que permanecer con prendas húmedas puede generar incomodidad y favorecer el enfriamiento del cuerpo.

También es importante utilizar calzado adecuado para la lluvia, prestar atención a los pisos resbaladizos y extremar las precauciones al caminar por veredas mojadas.

Ventilar los ambientes: Aunque los días lluviosos inviten a mantener las ventanas cerradas, la ventilación sigue siendo importante para renovar el aire interior. Siempre que las condiciones lo permitan, se recomienda abrir las ventanas durante algunos minutos y evitar la acumulación de humedad.

En el hogar, también conviene revisar la presencia de manchas de moho o condensación, especialmente en dormitorios, baños y espacios poco ventilados. Cuando sea posible, es importante reparar filtraciones y secar las superficies húmedas.

Atención a síntomas respiratorios: Durante las temporadas frías y húmedas suelen circular distintos virus respiratorios. Sin embargo, es importante recordar que la lluvia y la humedad, por sí solas, no provocan resfríos: estas infecciones son causadas por virus y pueden propagarse con mayor facilidad en determinadas condiciones de convivencia y ventilación.

Para reducir el riesgo de contagio, se recomienda lavarse las manos con frecuencia, cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar y ventilar los ambientes. También es importante mantener las vacunas indicadas al día.

Si aparecen síntomas, conviene evitar la automedicación y consultar con un profesional de la salud ante fiebre persistente, dificultad para respirar, empeoramiento del cuadro u otras señales de alarma.

Cuidado con la automedicación: El malestar general, la congestión nasal y la tos pueden llevar a buscar soluciones rápidas. No obstante, no todos los síntomas requieren los mismos medicamentos y algunos productos pueden tener contraindicaciones o interactuar con tratamientos que la persona ya utiliza.

Los antibióticos no sirven para tratar infecciones virales como el resfrío común y no deben utilizarse sin indicación médica. Ante dudas sobre medicamentos de venta libre, dosis o posibles interacciones, el farmacéutico es un profesional de referencia para orientar sobre su uso seguro.

Farmacias Global, junto a vos, acercando información y consejos farmacéuticos para acompañar a la comunidad en cada época del año.

Tener un botiquín doméstico ordenado

Puede ser útil ante molestias leves o pequeños accidentes. Es importante revisar periódicamente las fechas de vencimiento, conservar los medicamentos en las condiciones indicadas en sus envases y mantenerlos fuera del alcance de los niños.

No es necesario acumular medicamentos ni utilizarlos de manera preventiva sin indicación profesional. Lo fundamental es contar con los elementos básicos de primeros auxilios y saber cuándo corresponde buscar atención médica.

Descanso y alimentación

En semanas en las que la lluvia parece no dar tregua, cuidar la salud también implica prestar atención al descanso, mantener una alimentación variada, hidratarse adecuadamente y adaptar las actividades cotidianas a las condiciones climáticas.

Desde Farmacias Global recuerdan que la prevención comienza con decisiones simples y que consultar a tiempo ante una duda o un síntoma persistente es parte fundamental del cuidado.

No descuidar la piel ni los pies

La humedad constante también puede afectar la comodidad y el cuidado de la piel. Es recomendable secar bien el cuerpo después de bañarse, prestando especial atención a los espacios entre los dedos de los pies, y cambiar las medias cuando estén húmedas.

Además, mantener una buena higiene del calzado y dejarlo secar completamente antes de volver a utilizarlo ayuda a reducir las condiciones que favorecen el desarrollo de hongos.