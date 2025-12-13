Dolor por la muerte del joven de Mendoza que había desaparecido en Paso Córdoba: «Siempre en nuestra memoria»

Un trágico hallazgo se produjo este sábado en Paso Córdoba. El cuerpo de Enzo de Oro, el joven de Mendoza desaparecido hace una semana, fue encontrado sin vida en el río Negro. Sus vecinos lo despidieron en redes sociales.

El comisario José González, jefe de la Unidad Regional II, detalló a Diario RÍO NEGRO que lo encontraron en una zona de difícil acceso, a varios kilómetros de donde había sido visto por última vez.

González relató que, mientras las tareas de rastrillaje continuaban el viernes, recibieron información clave de un lugareño que manifestó haber visto un cuerpo en el cauce del río a muchos kilómetros de distancia puente de Paso Córdoba.

«Se hizo un resguardo del sitio porque no había comunicación y tras fijar el lugar con coordenadas, junto a Prefectura se logró arribar», informó.

Cerca de las 4 de la madrugada los efectivos lograron salir, dado a que tuvieron que salir río abajo por la fuerza de la correntada, hasta llegar a La Rinconada, una zona entre Cervantes y Stefenelli.

«La verdad que no queríamos obtener este resultado dado que a Enzo lo buscábamos no solo en el agua, sino también en tierra. Teníamos la esperanza de que estuviese en algún lugar desorientado, deshidratado pero con vida, pero finalmente se lo ubicó», concluyó el comisario.

La última vez que lo vieron a Enzo fue el pasado domingo 7 cerca de las 16.30 en el margen norte del río Negro, en Paso Córdoba. El martes, vecinos de la zona entregaron en el Destacamento 166 una mochila hallada sobre la costa, la cual fue identificada como su pertenencia.

Después de un arduo operativo que incluyó drones, buzos y embarcaciones, finalmente hubo un desenlace trágico esta madrugada en Paso Córdoba.

Dolor por la muerte del joven de Mendoza en Paso Córdoba

La víctima fue identificada como Enzo Leandro de Oro, un joven de 28 años oriundo de Las Heras (Mendoza) que se había radicado hace aproximadamente cinco años en General Roca.

Vecinos autoconvocados de Paso Córdoba lo despidieron en redes sociales luego de trascender la triste noticia.

«Nuestro más sentido pésame a su familia, a sus seres queridos y especialmente a su hija. Siempre en nuestra memoria«, indicaron.