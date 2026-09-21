“Donde se esconde el sol”: un libro para acompañar a los chicos en el duelo por la muerte de un hermano

“Donde se esconde el sol” es el último libro de Sabrina Bzdyl que fue presentado en la Feria del Libro en Buenos Aires. Aborda cómo los hermanos transitan el duelo, ante la muerte de sus hermanos durante el embarazo. La autora advierte que no había literatura sobre ese tema y por eso, decidió aportar herramientas.

Su primer libro abordó el tratamiento de duelo general para las infancias. En esta oportunidad, la autora se abocó al duelo gestacional o perinatal, también con el foco puesto en los más chicos.

“Escribo en primera persona. Trato de ponerle voz a los niños. De este modo, Margui cuenta cómo le dan la noticia de la llegada de su hermanita y qué va pasando, a través de ese proceso, cuando se entera de que habían internado a su mamá. Luego, su papá le cuenta que el bebé había fallecido en la panza”, sintetizó Sabrina, una abogada que inició su camino en la escritura, a partir de la muerte imprevista de su esposo, de 33 años, mientras dormía. La causa fue muerte súbita. En ese momento, su hija Esmeralda tenía apenas siete años.

“Donde se esconde el sol” es el último libro de Sabrina Bzdyl que fue presentado en la Feria del Libro en Buenos Aires. Foto: gentileza

Antes de escribir “Donde se esconde el sol”, Sabrina realizó una capacitación en duelo gestacional. “Siempre pretendo escribir con la responsabilidad de lo que eso significa. Cuando escribí el primer libro, ‘Mina y las mil mariposas’, me capacité como acompañante en duelo. No lo hago para ejercer sino porque me gusta saber y para aportar ciertas herramientas que, en este caso, Margui va incorporando para atravesar el duelo”, argumentó.

Sabrina se propuso como objetivo que una madre o padre que, transita un duelo gestacional, pueda darles herramientas a sus hijos para que “no queden a un costado”. La contratapa del libro fue escrita por Laura Botta, de la Fundación Hola y Adiós, abocada a la visibilización de la muerte perinatal y de la cual Sabrina es representante legal. “Laura pasó por esa situación. Admitió que a su hija Agustina la dejó a un costado porque estaba en un proceso depresivo tan profundo que no veía lo que le pasaba a ella. Los hermanitos que esperan también tienen ilusiones”, advirtió.

“Donde se esconde el sol” es el último libro de Sabrina Bzdyl que fue presentado en la Feria del Libro en Buenos Aires. Foto: gentileza

Sabrina sugirió que los padres “deben seguir trabajando en ese vínculo que, a pesar de no estar físicamente, existe”. “La finalidad de visibilizar este duelo tiene que ver con mostrar que, por más que no se hayan podido conocer ni tocar, el vínculo está y permanece y, es responsabilidad de los padres que se construya”, acotó.

Por otro lado, avanza en el proyecto “Habitando Duelos” destinado a brindar capacitaciones en escuelas e instituciones sobre muerte y duelo.

“A partir de mi viudez temprana, encontré una misión. Si uno no atraviesa una crisis tan profunda -si no hubiera visto la muerte tan de cerca-, no estaría en este lugar. Con la muerte de Walter, murió mi versión anterior y hoy soy otra”, planteó esta mujer que encontró en la escritura no solo una forma de terapia sino de acompañar.

El libro se puede conseguir a través del Instagram @unaminadeamor o @biancaediciones y el valor es de 27.000 pesos.