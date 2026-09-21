Cerró un importante paso a Chile desde Neuquén este lunes 21 de septiembre por hielo y nieve sobre la ruta: cuáles están habilitados
Un frente de mal tiempo con lluvias intensas, fuertes ráfagas y nevadas golpea con fuerza la cordillera. Vialidad Nacional confirmó la clausura del corredor y habilitó el resto con extrema precaución.
La inestabilidad climática se apoderó de la cordillera de Neuquén en el arranque de la jornada. Las autoridades provinciales y nacionales emitieron un alerta por condiciones extremas que combinan lluvia, viento y nieve, obligando a interrumpir el tránsito comercial y turístico en la frontera.
Vialidad Nacional dispuso el cierre preventivo del Paso Internacional Pino Hachado. La medida busca evitar vehículos varados en la alta montaña ante las nevadas constantes y la acumulación de hielo, que reducen drásticamente la adherencia del asfalto. El próximo reporte se dará a las 9:00.
Mientras las cuadrillas operan en los tramos más críticos, los organismos de seguridad exigen la portación obligatoria de cadenas físicas para circular por cualquiera de los corredores cordilleranos que permanecen abiertos.
Estado y horarios de los pasos a Chile desde Neuquén
Para los transportistas y turistas que necesitan cruzar la frontera, el cronograma oficial de habilitaciones es el siguiente:
- Paso Pino Hachado: CERRADO. Intransitable por nevadas. Se emitirá un nuevo reporte de evaluación a las 10:00 hs.
- Paso Cardenal Samoré: HABILITADO con extrema precaución. Sectores con calzada húmeda por lluvias y fuertes ráfagas de viento. Horario: 09:00 a 19:00 hs.
- Paso Icalma: HABILITADO con precaución. Lluvias persistentes en la zona.
- Paso Mamuil Malal: HABILITADO con precaución. Lluvias intensas y viento fuerte en altura.
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