Cerró un importante paso a Chile desde Neuquén este lunes 21 de septiembre por hielo y nieve sobre la ruta: cuáles están habilitados

La inestabilidad climática se apoderó de la cordillera de Neuquén en el arranque de la jornada. Las autoridades provinciales y nacionales emitieron un alerta por condiciones extremas que combinan lluvia, viento y nieve, obligando a interrumpir el tránsito comercial y turístico en la frontera.

Vialidad Nacional dispuso el cierre preventivo del Paso Internacional Pino Hachado. La medida busca evitar vehículos varados en la alta montaña ante las nevadas constantes y la acumulación de hielo, que reducen drásticamente la adherencia del asfalto. El próximo reporte se dará a las 9:00.

Mientras las cuadrillas operan en los tramos más críticos, los organismos de seguridad exigen la portación obligatoria de cadenas físicas para circular por cualquiera de los corredores cordilleranos que permanecen abiertos.

Estado y horarios de los pasos a Chile desde Neuquén

Para los transportistas y turistas que necesitan cruzar la frontera, el cronograma oficial de habilitaciones es el siguiente: