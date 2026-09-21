Un escáner mostró lo que escondían seis encomiendas: armas y miles de municiones, con Río Negro entre los destinos

Gendarmería utilizó un escáner portátil para revisar seis piezas postales durante un control en la Ruta Nacional 9.

Un control de Gendarmería sobre la Ruta Nacional 9 permitió detectar seis encomiendas que transportaban armas de fuego y miles de municiones. Entre los destinos de los paquetes figuraba Río Negro, además de Salta, Misiones y Santiago del Estero.

El procedimiento se realizó en el kilómetro 94,400 de la ruta, en sentido descendente en Zárate. Personal de la Sección Núcleo del Escuadrón 63 “Zárate Brazo Largo” detuvo un camión de una empresa de paquetería y realizó una inspección con un escáner portátil.

El escáner detectó material sospechoso

El análisis mediante imágenes permitió advertir elementos sospechosos en seis piezas postales. Ante esa situación, los gendarmes solicitaron autorización judicial para abrir los paquetes.

Con la orden correspondiente y en presencia de testigos, los efectivos revisaron las encomiendas y encontraron un total de 4.600 municiones y 1.400 cartuchos de distintos calibres.

Además, fueron secuestradas tres armas de fuego: una pistola semiautomática calibre 9 milímetros, un fusil de repetición calibre .243 Winchester y una carabina de repetición del mismo calibre.

Los envíos habían salido desde Santa Fe

Según la información oficial, las encomiendas tenían distintos remitentes y destinatarios. Todos los envíos provenían de Santa Fe y tenían como destino distintas provincias del país, entre ellas Río Negro.

El hallazgo se produjo durante un control preventivo al transporte de paquetería. La intervención permitió evitar que el armamento y las municiones continuaran su recorrido hacia los destinos indicados en las piezas postales.

Interviene la Justicia Federal

En la causa interviene el Juzgado Federal de Campana, que investiga una presunta infracción a la Ley 20.429.

El magistrado ordenó el secuestro de la totalidad de las armas y municiones encontradas y dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes para establecer el origen, los responsables de los envíos y las circunstancias vinculadas con el traslado del material.

Gendarmería utilizó un escáner portátil para revisar seis piezas postales durante un control en la Ruta Nacional 9.