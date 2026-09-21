Río Negro brindará capacitaciones en energía nuclear para docentes de nivel primario y secundario: cómo inscribirse

Las propuestas son organizadas por el Instituto Balseiro (UNCUYO-CNEA), en articulación con la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente. Foto gentileza.

Desde el Gobierno de Río Negro anunciaron la apertura de las inscripciones para una nueva edición del Diplomado en Energía Nuclear y dos cursos virtuales para docentes, en conjunto con el Instituto Balseiro.

El Diplomado “Energía Nuclear: usos, beneficios y desafíos” tendrá una segunda edición destinada a residentes de Río Negro. La propuesta contará con una modalidad virtual y una carga horaria de 140 horas. El cursado comenzará el 28 de septiembre y finalizará el 12 de diciembre. Las inscripciones estarán abiertas hasta el miércoles 23 de septiembre a la medianoche.

La nueva convocatoria da continuidad a la primera experiencia, que despertó un alto nivel de interés y permitió ampliar el cupo previsto inicialmente.

Las personas interesadas en realizar el curso, deberán inscribirse de manera online en el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/1FSk3_0yUPsOqtzCFN-SvxeFA-ohy1eCF117nlA8x9Ac/viewform?ts=6a870835&edit_requested=true . La convocatoria contempla además dos cursos con puntaje para docentes e integrantes del sistema educativo de Río Negro.

Para el nivel primario se dictará “Introducción a las Radiaciones, radiactividad, energía nuclear y ambiente”, dirigido a docentes, equipos directivos y técnicos, supervisores y supervisoras, y estudiantes avanzados de Institutos de Formación Docente, los días martes de 19 a 21hs.

Para el nivel secundario se ofrecerá “Radiaciones, radiactividad, energía nuclear y ambiente”, destinado a docentes de educación secundaria común, técnica y de adultos, y estudiantes avanzados de nivel superior a partir de tercer año, los días miércoles de 19 a 21hs.

Ambos trayectos combinarán instancias sincrónicas y asincrónicas y brindarán herramientas metodológicas para abordar en las aulas contenidos vinculados con radiación, radiactividad, energía nuclear y ambiente.

El curso para primaria comenzará el 6 de octubre y finalizará el 24 de noviembre, mientras que el destinado a secundaria se desarrollará del 7 de octubre al 25 de noviembre.

Las propuestas son organizadas por el Instituto Balseiro (UNCUYO-CNEA), en articulación con la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente, y cuentan con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Según precisaron desde provincia, cada uno de los cursos ofrecido tienen una capacidad máxima de 200 participantes, en caso de que las solicitudes de inscripción superen ese número, se realizará una selección de postulantes.

Además, el envío de la solicitud de inscripción no garantiza una vacante en el diplomado. Una vez revisadas las solicitudes se confirmará la participación de las personas seleccionadas mediante correo electrónico (desde el instituto sugirieron revisar la casilla de spam) y se indicarán los pasos a seguir para acceder al campus.

Ambos cursos son gratuitos y emitirán certificados de aprobación solamente a quienes cumplan con los requisitos de aprobación (instancias de evaluación, actividades asincrónicas realizadas en tiempo y forma, 85% de asistencia a encuentros sincrónicos). Desde el instituto aclararon que no se puede cursar bajo modalidad de oyente.

Para consultas sobre los cursos, se pueden comunicar al correo cursos.extension@ib.edu.ar indicando en el asunto «Cursos de radiaciones para docentes».

Las capacitaciones forman parte del trabajo que la Provincia lleva adelante para ampliar las oportunidades de formación y acercar conocimiento especializado a la comunidad, preparando a los rionegrinos para los desafíos científicos, energéticos y productivos de los próximos años.

La iniciativa surge del convenio firmado entre el Gobernador Alberto Weretilneck y la Rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Lucía Sánchez, y da continuidad al trabajo conjunto con el Instituto Balseiro.