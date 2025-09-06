Dos heridos graves en la Ruta 237 por un vuelco de una Pick Up, cerca de Piedra del Águila

Los equipos de emergencia se trasladaron rápidamente al lugar. Foto: Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila.

Dos personas resultaron gravemente heridas luego de volcar en camioneta en una curva de la Ruta 237, cerca de Piedra del Águila. «Producto de la velocidad y la curva, la camioneta termino fuera de la cinta asfáltica cayendo a un barranco«, indicaron desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila. Ocurrió este sábado por la mañana.

El accidente sucedió a la altura del kilómetro 1440, minutos antes de las 8. Los bomberos acudieron luego de un llamado del hospital local.

La camioneta Volkswagen quedó a un costado de la ruta luego de despistar.

«En el vehículo (modelo Volkswagen) se trasladaban cinco personas, resultando dos de ellas con heridas de gravedad, siendo derivadas al Hospital local», informaron los bomberos. En el lugar, además, trabajaron efectivos de la policía de tránsito.

El tránsito en el sector se vio interrumpido momentáneamente por el trabajo de los equipos de emergencia. El personal de tránsito se dispuso sobre la calzada para pedir precaución a los conductores. El siniestro vial tuvo lugar en la zona conocida como la Bajada de los Álamos.

Noticia en desarrollo