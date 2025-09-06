Por un accidente sobre la Ruta 237, corte parcial en un tramo cercano a la Ruta 40

Calzada reducida por un accidente sobre la Ruta 237, cerca del empalme con la Ruta 40. Foto: Captura Street Views.

Por un accidente sobre la Ruta 237, cercano al empalme con la Ruta 40, hay una reducción parcial de la calzada. Así lo indicaron desde Vialidad Nacional este sábado. «Circular con extrema precaución», señalaron desde el organismo.

Dónde es el corte parcial por el accidente en Ruta 237

Vialidad Nacional precisó que el corte parcial es sobre la Ruta 237, km 1628, entre Villa Llanquin y Empalme con Ruta Nacional 40.

«Se solicita a los usuarios transitar con extrema precaución, en el lugar se encuentra personal policial asistiendo el transito, respetar las indicaciones», pidieron.

Desde el organismo recordaron que se puede consultar el estado de rutas en su página web.

Por el momento, se desconoce la dinámica del siniestro vial.

Un vuelco con heridos en la Ruta 237, días atrás

Días atrás se registró un violento vuelco en la Ruta 237 que dejó como saldo un total de cuatro personas heridas. Desde Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila informaron que uno de ellos salió despedido del auto debido a que no llevaba cinturón de seguridad. Fue en el kilómetro 1420.

Una familia compuesta por cuatro personas viajaban en un Chevrolet Tracker.

No hubo terceros involucrados.