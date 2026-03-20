Murió un hombre de Cipolletti tras chocar contra el arco del límite entre San Luis y La Pampa

La camioneta Toyota Hilux quedó incrustada contra el arco que marca el límite entre San Luis y La Pampa. Foto: InfoHuella.

Un hombre de Cipolletti murió este viernes por la madrugada tras protagonizar un choque sobre la Ruta Provincial 55 de San Luis, en el límite con La Pampa. La camioneta que manejaba impactó contra el arco que marca la división entre ambas provincias.

Según informó InfoHuella, el hecho ocurrió cerca de las 4. Hasta el lugar llegaron personal de Salud del hospital de Victorica, Bomberos Voluntarios y efectivos de la Comisaría 43 de Arizona, en San Luis.

Qué se sabe del choque fatal entre San Luis y La Pampa

De acuerdo al medio local, cuando los equipos arribaron hallaron una Toyota Hilux carrozada incrustada contra la estructura del límite interprovincial. El conductor había quedado atrapado dentro del habitáculo, por lo que debieron realizar tareas de rescate.

Bomberos de Victorica trabajaron para retirar al hombre del vehículo. Minutos después llegó una ambulancia de Arizona, quien constató la muerte del conductor.

Bomberos de Victorica trabajaron para rescatar al conductor atrapado dentro del habitáculo.

Después del rescate, el cuerpo fue retirado y trasladado. En paralelo, las autoridades continuaron con las actuaciones para avanzar en la reconstrucción de cómo ocurrió el siniestro vial.

Hasta el momento, la información difundida indica que la víctima tenía domicilio en Cipolletti. El choque se produjo en plena madrugada y las diligencias siguieron en la zona donde la camioneta quedó varada.