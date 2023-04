Dos secundarios técnicos sin clases en Neuquén por falta de protecciones eléctricas en los talleres

«Si necesitan 10 trabajadores, pongan 20; si necesitan una empresa, paquen 2, a éste ritmo las clases van a empezar cuando termine el trimestre, a fines de mayo«, se quejó ayer una de las docentes de la EPET7 por la falta de respuestas y tardanza del CPE para poner en condiciones el establecimiento que tiene una matrícula cercana a los 1.000 alumnos, dijo.

La EPET 6 Y LA EPET7 no tienen clases desde las semana pasada. En el caso de la escuela media 7, desde hace 2 semanas. Ambos establecimientos plantearon diversos problemas, aunque tienen en común que los talleres donde están las máquinas tienen deficiencias de seguridad: los tableros no tienen protección, no funcionan los disyuntores y otros protectores y el cicuito donde están conectadas las maquinarias, no tiene cable a tierra.

El martes hubo una caravana de familias, docentes, estudiantes al CPE para que agilizaran las reparaciones de infraestructura.

En el caso de la EPET 6 les pidieron a los padres 5 días sin clases para terminar de implementar algunas mejoras, en tanto luego de ese periodo, verán si más de 500 alumnos pueden convivir en las áreas teóricas con las cuadrillas que harán las reparaciones que se necesitan en los talleres, lo que demandaría al menos unos 10 días de trabajo, dijo uno de los voceros de los padres en declaraciones radiales.

Los docentes de la EPET7 encontraron el establecimiento cerrado esta semana. Según se les informó por mensaje desde la dirección, estará cerrado el establecimiento por 4 semanas, dijo la docente Valeria Vega.

Hace unas cuatro semanas que la comunidad educativa peregrina con petitorios al CPE por los problemas de seguridad en los talleres, por las gamelas que están en mal estado donde funcionan los talleres, por la falta de seguridad eléctrica en las aulas de práctica donde están instaladas las máquinas, los problemas de sanitarios y de falta de espacio, ya que muchos de las aulas, están subdivididas.

Cuando iniciaron las clases, se turnaban por el espacio, y unos 10 cursos tenían clases de modo alternativo, se indicó. «Hasta la semana pasada estabamos en la escuela. Tomamos contacto con las personas de mantenimiento, de seguridad e higiene o la de infraestructura que venía a constatar los puntos del petitorio» que fue entregado en el Consejo Provincial de Educación, se indicó.

Pero la dirección cerró el establecimiento esta semana. Según dijo la docente, para el viernes lograron el espacio de la comisión vecinal para controlar que se hagan los trabajos, porque «si no, entran, salen y no sabemos qué se hace. Habilitaron un baño (el sanitario funcionaba como depósito) y resulta que después estaba todo inundando. Son muchos días sin clases y nos apremia el tiempo: familias, docentes y alumnos queremos que vuelvan las clases, pero sin poner en riesgo a nadie» explicó.

En el caso de la EPET 6, los padres indicaron que esperarán estos cinco días para que se realicen los arreglos que les permitan volver al establecimiento y analizar luego qué pasa con los talleres, que es la mitad de la currícula de los estudiantes en las escuelas técnicas.