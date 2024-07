Drag Queen de Neuquén con Susana Giménez: el recuerdo del funcionario y artista que les cantaba a las vacas en Aluminé

Luis María Ricciuto, mejor conocido como Titi, es Drag Queen en Neuquén y recordó su paso por el programa de televisión de Susana Giménez. Además de artista, fue director provincial de Diversidad en la gestión de Omar Gutiérrez y ocupó su rol como dirigente del Museo Municipal y Centro de interpretación Charrúa de Aluminé.

Si bien Titi nació en Bolívar, cuando era adolescente sus padres se mudaron a Aluminé. Al tiempo de terminar la secundaria, se fue del pueblo y durante su juventud se desarrolló como actor y docente de teatro en Buenos Aires y Rosario. En esas ciudades performó por primera vez como drag queen.

Su camino artístico lo llevó a visitar el living más famoso del país, donde fue entrevistado por Susana Giménez. Allí contó y mostró cómo es ser Drag Queen.

Este pasaje por la televisión fue recordado por Titi en sus redes con un emotivo mensaje:

«Uno de los momentos más hermosos que recuerdo, es cuando le pido que mande saludos a la gente de mi pueblo, Aluminé. Seria quizás la única vez en la historia que la sonoridad de ese nombre se haga eco y allí se quede para siempre», dijo.

En su paso por el living de Susana, Titi recordó la primera vez que «cambió su naturaleza» cuando era chico, con una remera apretada que oficiaba de peluca.

«Al finalizar el programa me dispuse a leer los cientos de mensajes que tenia en el teléfono. Atesoro uno en particular de un paisano de mis pagos, muy tierra adentro, facón a la cintura, pañuelo, si Molina Campo lo conociera, lo pinta sin dudas: “¿Amigo Titi está con la Susana Giménez?… háblele de mi'», recordó Titi.

En el 2022, lo convocaron del Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén para hacer una performance como Drag Queen.

Y ese mismo año la cantante mapuche Anahí Rayén Mariluan le pidió que participara en su nuevo video sobre Kai Kai y Treng Treng, las serpientes que encarnan el mito del origen del mundo según la creencia mapuche.

“Nos fuimos al lago Ñorquinco –en el sector norte del Parque Nacional Lanín, cerca de Aluminé– y me metí en el agua y salí como Kai Kai, con branquias y maquillaje azul porque Kai Kai está asociada al agua, a las lluvias. Me gustó mucho que el arte drag haya tenido un sentido, que sea una herramienta de divulgación y no solo un adorno en un boliche”, dijo Titi.

Drag Queen de Neuquén con Susana Giménez: sus roles como funcionario

Luego de su paso por el programa de televisión, Luis Titi Ricciuto, secretario de Patrimonio Natural y Cultural de Aluminé y el hombre que se cargó el museo al hombro. Desde 2016, cuando se inauguró, hasta 2019 fue el director del establecimiento. Al igual que del Centro de Interpretación Charrúa.

En el 2022, asumió como titular de la subsecretaría de Diversidad, dependiente del ministerio de las Mujeres y Diversidades.