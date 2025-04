Eugenio Florencio Pedro Justo Perticone, el gran director de la “ENET 1”

A 50 años del fallecimiento (acaecido el 24 de abril de 1975) de uno de los más importantes directores que tuvo la ENET Nº 1 del Neuquén, hoy EPET Nº 8, lo homenajeamos una vez más. Había nacido el 3 de enero de 1933 en Darregueira, provincia de Buenos Aires, séptimo hijo varón de Cayetana Conti y Santiago Perticone, inmigrantes sicilianos dedicados a trabajos de la chacra. Por la condición de ser séptimo hijo varón, fue ahijado del entonces presidente de la nación Agustín P. Justo.

Su familia numerosa, compuesta por catorce hijos, siete mujeres y siete varones. Eugenio es el menor. Perticone realizó la educación primaria en la escuela 109 de Centenario. El nivel secundario los inició en la Escuela Industrial de la Nación, de la que estamos hablando, y los concluyó en la Escuela Industrial Ciclo Superior de Mar del Plata. Una vez recibido de Técnico regresó a la capital neuquina para trabajar en la misma escuela en la que inició los estudios.

Cuando tenía 22 años, en 1955, asumió la Dirección de la Escuela Industrial, cargo que ocupó por veinte años. El primer colegio ubicado en un antiguo edificio de la calle Láinez 237, tenía grandes problemas de infraestructura, paredes agrietadas por donde se filtraba el viento y el frío, los pisos de cemento o tierra, deteriorados. Esta experiencia lo marcó profundamente, por lo que luchó para convertir su amada escuela en un edificio moderno. Para lograr su objetivo trabajó incansablemente con un equipo de colaboradores en la confección del proyecto, en los planos y cálculos presupuestarios para alcanzar en poco tiempo del ideal buscado. En 1964 se aprobó el proyecto definitivo.

Por este motivo notificó a los gobiernos nacionales y provinciales, a instituciones públicas y privadas que sumaron su aporte para el bien de esta futura escuela. En 1972 se inauguró el nuevo edificio imponente, a la vera de la Ruta 22.

En 1962 se había casado con Mirta Clelia Acuña con quien tuvo dos hijos, Eduardo Eugenio y Sandra Marisa. Las nietas completan la familia. En el mismo edificio instaló una residencia estudiantil que funcionaba como un internado para los alumnos del interior provincial que debían radicarse en la capital neuquina para terminar sus estudios secundarios.

Asimismo, impulsó la creación de escuelas técnicas en el interior provincial. En 1966 integró la Junta de Alfabetización y desde 1972 hasta 1974 por el Consejo Nacional de Educación Técnica, Supervisor de las escuelas ubicadas en las provincias de Río Negro, La Pampa y sur de la Provincia de Buenos Aires. Logró equipar, mediante gestiones ante los gobiernos y empresas privadas, los talleres del colegio y organizó exposiciones en las que exhibían y vendían los trabajos de los alumnos. En el material resguardado por el Archivo Histórico Municipal, y por el aporte de su sobrina Prof. Mabel García, encontramos que los jóvenes de la ENET Nº 1 trabajaban para la comunidad.

Hombre polifacético, don Perticone fue socio activo del Rotary Club; gran entusiasta del deporte, estuvo al frente del Tribunal de Penas de la Liga Deportiva Neuquén. Muchos jóvenes de todo el valle se formaron en esta Escuela Nacional de Educación Técnica N° 1, sentó las bases de una escuela de calidad que fue modelo en todo el país. En la foto lo vemos en la Dirección del establecimiento.

El Concejo Deliberante de la capital neuquina designó con su nombre la calle sobre la que está emplazada “su” escuela. Un 24 de abril de 1975 su vida se apagó siendo muy joven. Su velatorio se realizó en el gimnasio de su amada escuela; sus queridos “muchachos”, los alumnos, realizaron guardia de honor, conduciéndolo posteriormente a la sede de la Catedral neuquina, lugar en donde don Jaime de Nevares ofreció la misa, unidos por el respeto y la admiración.

Uno de ellos escribió […] “Tu callada tarea se prolongó en el hierro, / En la noble madera, en los libros directos, / y por eso tu muerte es mera fantasía/ Que se debe entender como un sueño profundo”. Hoy le rindo mi más profunda consideración porque fue él quien me llamó para ejercer las primeras horas cátedra de historia cuando recién me había recibido de Profesora; me abrió las puertas a ese mundo inmenso que es la educación y el desafío de dictar historia y E.R.S.A, Educación Democrática, en una escuela Técnica y, sin embargo, las enseñanzas eran acogidas con enorme respeto. ¡Al Maestro con cariño¡¡¡Gracias!

Beatriz Carolina Chávez