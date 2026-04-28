Corte en Ruta 7 de Neuquén: el motivo que afectará el tráfico, cuánto dura la obra y los horarios de interrupción

La Municipalidad de Neuquén comenzó esta semana un operativo nocturno sobre la Avenida Raúl Alfonsín para reemplazar guardarrails por nuevas barreras de hormigón. Los trabajos se realizarán por tramos y afectarán sectores de ingreso y salida en una de las arterias con mayor circulación vehicular de la capital.

Según informó la Municipalidad, la intervención apunta a reforzar la seguridad vial y modificar el sistema de separación de calzadas. La subsecretaria de Infraestructura, Mariel Bruno, indicó que los actuales guardrails “volvieron a ser siniestrados” y confirmó que serán sustituidos por estructuras “New Jersey”.

Cambios en Avenida Alfonsín: cómo serán las nuevas barreras viales

La funcionaria explicó que las nuevas estructuras fueron diseñadas para adaptarse a la traza de la Avenida Alfonsín. “Contendrán una especie de maceteros centrales que nos van a permitir mantener la separación de las calzadas y reforzar la seguridad vial”, señaló.

Bruno también afirmó que la obra busca mejorar el acceso a la ciudad dando «un ingreso ornamental y con mejor visual”.

Habrá un recambio de guardrails en Avenida Raúl Alfonsín con trabajos nocturnos. Foto: archivo.

Los trabajos serán en horario nocturno y continuarán durante fines de semana para reducir el impacto en el tránsito. El primer tramo se ejecutará en el sector del tercer puente de ingreso al barrio Terrazas del Neuquén, entre las 22 y las 6.

Cuánto durará la obra y qué sectores estarán afectados

La subsecretaria de Infraestructura precisó que la obra tendrá una duración estimada de 7 meses. Las tareas avanzarán de manera progresiva “entre las colectoras de ingreso y salida”, de acuerdo con el cronograma definido por el municipio.

Tras la instalación de las barreras de hormigón, el municipio incorporará un sistema de riego por goteo para mantener la forestación central. Desde el área de Infraestructura indicaron que las intervenciones continuarán en distintos puntos de Avenida Raúl Alfonsín durante los próximos meses.