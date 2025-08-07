«Edifica Neuquén 2025»: el mundo de la construcción de excelencia llega a la ciudad capital

Neuquén se posiciona como una de la provincias de mayor crecimiento. (FOTO: Archivo Florencia Salto)

La ciudad de Neuquén vuelve a ser centro de uno de los encuentros más importantes del mundo de la construcción y la innovación en infraestructura. Desde el 18 al 20 de septiembre se realizará la segunda edición de «Edifica Neuquén 2025», una oportunidad para ser parte de capacitaciones prácticas con certificación para operarios y profesionales, de presentaciones de productos y servicios y de disertaciones a cargo de especialistas del sector.

El evento se realizará en el centro de convenciones Domuyo, ubicado en el Paseo de la Costa de la ciudad de Neuquén, con entrada libre y gratuita. La jornada de este año girará en torno al lema «Sinergia e innovación constructiva para un Neuquén en crecimiento».

Edifica Neuquén 2025″ se extiende a empresas profesonales y gobiernos de todo el país, invitados especiales y entidades de otros países. Está dirigido a empresas constructoras, empresarios, arquitectos, desarrolladoras inmobiliarias, ingenieros, técnicos, consultores, diseñadores, proveedores de maquinarias y herramientas y estudiantes de carreras afines del rubo.

«Se trata de reunir a toda la cadena de valor del sector de la construcción en un único lugar, fomentando el intercambio de ideas, la capacitación técnica y las oportunidades comerciales. También la meta será impulsa la sinergia entre las diferentes empresas ya que quienes participen podrán exhibir sus productos, generar negocios y conectarse con las principales figuras del sector. Habrá ronda de negocios públicas y privadas y experiencias culturales y artísticas con el fin de acercar la construcción a la ciudadanía», explicaron desde la organización. El predio destinado al evento contará con espacios abiertos y domos cerrados.

El mundo de los bienes raíces tendrán su espacio, en el que se producida el lanzamiento del Congreso Real State Neuquén, denominado «Palpitando desarrollos en el corazón de Vaca Muerta». Participarán del mismo, disertadores, el arquitecto Rodrigo Demarchi como moderador, Mauro Squillari de Acindar y el arquitecto Damian Tabakman que estará a cargo del cierre.

La primera edición de Edifica Neuquén contó con la presencia de empresas desarrolladoras, inmobiliarias, fabricantes de maquinarias y utilitarios, empresas de sistemas constructivos y viviendas, fabricantes de herramientas y materiales, empresas proveedoras y fabricantes de decoración, quienes exhibieron allí sus productos y servicios.

Primera edición para muestra del éxito

• De la primera edición de «Edifica Neuquén» participaron más de 45.000 visitantes y más de 130 firmas expositorias. Para este año se aspira a superar esos números.

• Estuvo presente el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)

• Participaron organismos internacionales y cámaras binacionales

• Se llevó a cabo el lanzamiento de créditos y líneas de financiamiento provinciales

• La jornada fue declarada de interés legislativo por la Cámara de Diputados de Neuquén

• Fue tendencia en redes sociales durante los 3 días que duró el evento

Dónde anotarse para ser parte

Las inscripciones para expositores y sponsors ya están abiertas. Se pueden comunicar al +54 9 299 4567290 (Marcos Galian – Productor/Comercializador) o en las redes sociales Instagram: @edificaneuquen y Facebook: Edifica Neuquén.