Atención en la Ruta 22: trabajos de Vialidad entre Plaza Huincul, Cutral Co y Zapala ¿Cuándo finalizarán?
El operativo incluye trabajos sobre banquinas y cunetas. Vialidad Nacional advirtió que las obras continuarán mientras el clima lo permita.
Desde Vialidad Nacional informaron que “toda esta semana y la próxima” se llevarán adelante trabajos de mantenimiento sobre banquinas y cunetas de la Ruta Nacional 22, entre Plaza Huincul, Cutral Co y Zapala. Por las tareas, no habrá interrupciones en el tránsito, pero de todas formas se pide precaución. Los trabajos finalizarán la semana entrante siempre y cuando «las condiciones climáticas lo permitan«.
Banquinas, cunetas y bacheo: cómo es el mantenimiento de la Ruta 22
Los operativos se están desarrollando desde Plaza Huincul hacia Arroyito, aunque podrían extenderse dependiendo del avance y el estado del tiempo. La distancia del tramo a intervenir también puede hacer que los trabajos tomen más tiempo del previsto.
En paralelo, se está ejecutando un plan de bacheo con material en frío entre Cutral Co y Zapala. Los trabajos apuntan a mejorar la transitabilidad y se realizan en el horario de 8 a 16.
Este jueves, las cuadrillas trabajan desde la policía caminera de Plaza Huincul hasta el kilómetro 1321. Las tareas se realizan en ambos sentidos de circulación.
No habrá cortes, pero recomiendan precaución al circular por la zona
Aunque no se prevén cortes, Vialidad recomienda a los conductores circular con precaución por sectores con maquinaria trabajando.
Las tareas de perfilado y limpieza de cunetas se realizan con maquinaria pesada. Además, el uso de material de bacheo en frío permite que los trabajos se hagan sin necesidad de cortar totalmente la circulación.
Los usuarios de la ruta deben prestar atención a la señalización de los operarios en los tramos intervenidos.
Los trabajos continuarán mientras el tiempo acompañe
La planificación contempla que las tareas se extiendan durante esta semana y la próxima, pero pueden prolongarse según las condiciones.
Desde el organismo nacional insisten en que no hay desvíos ni restricciones en la circulación, pero que es fundamental reducir la velocidad en sectores de obra.
Cualquier modificación en el estado de la calzada o interrupción temporal será informada a través de los canales oficiales de Vialidad Nacional.
