Rutas 151, 22 y 23: los trabajos de Vialidad para mejorar los caminos en Río Negro

En varios tramos clave de las rutas nacionales 151, 22 y 23 en Río Negro, personal de Vialidad Nacional ejecuta tareas de mantenimiento que incluyen bacheo, desmalezado y reacondicionamiento de banquinas.

Camiones, pozos y banquinas: los trabajos de Vialidad Nacional

En Río Colorado, en el paso a nivel de la Ruta 22, se fresó la calzada debido a las ondulaciones provocadas por el tránsito pesado. Además, se intervino un tramo de 300 metros antes y después del cruce con la vía férrea. Las tareas finalizarían la próxima semana.

Tareas de fresado en la Ruta 22, en Río Colorado, para corregir deformaciones provocadas por camiones.

También se recompusieron banquinas en ese sector, con un frente de trabajo que se mantuvo activo durante varios días. Las tareas buscan mejorar la seguridad en una de las zonas más transitadas por transportes de carga.

En el Alto Valle, las intervenciones se concentraron en el desmalezado, tanto manual como mecánico. Los trabajos se llevan adelante desde hace unas tres semanas.

Las tareas en la Ruta 151 avanzan pese al clima invernal

Mientras tanto, en la zona donde la Ruta 22 cruza con la 151, se realizó bacheo en las inmediaciones de las vías del Tren del Valle y en sectores próximos a Barda del Medio. Se prevé que estos trabajos continúen en los próximos días.

Vialidad Nacional informó obras de bacheo en la Ruta 151. Foto: gentileza.

Desde Vialidad Nacional anticiparon que en los próximos días van a realizar «bacheos en frío” en la Ruta 151.

En paralelo, las cuadrillas continúan con el mantenimiento de los desvíos de ripio de la Ruta 23. Allí, las condiciones del clima juegan un rol clave en la planificación diaria.

Los trabajos en la Ruta 23 están condicionados por el clima, pero continúan los repasos en los desvíos.

La Ruta 40 también fue evaluada para tareas de mantenimiento, aunque las obras dependerán de las mejoras climáticas. “De acuerdo al clima, se van a realizar tanto de bacheo y banquinas como desvíos«, detallaron desde el organismo.