Efemérides del 26 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1945 – GAL COSTA

Nace en la ciudad brasileña de Salvador de Bahía la cantante Gal Costa (Maria da Graça Costa Penna Burgos), gran referente de la música popular de Brasil, quien lleva grabados 35 discos.

1888 – THOMAS ELIOT

Nace en la ciudad de San Luis (Misuri, EEUU) el poeta, dramaturgo y ensayista estadounidense Thomas Steven Eliot, más conocido como T.S.Eliot, premio Nobel de Literatura en 1948 por «su contribución sobresaliente y pionera a la poesía moderna».

2022 – RELACIONES PÚBLICAS

En el continente americano se celebra el Día de las Relaciones Públicas en conmemoración de la fecha de 1960 en la que se llevó a cabo la 1° Conferencia Interamericana de Asociaciones de Relaciones Públicas.

Arsenio Erico, el delantero paraguayo jugó en Argentina entre 1934 y 1947.

1937 – ARSENIO ERICO

Con la camiseta de Independiente de Avellaneda, el delantero paraguayo Arsenio Erico se convierte en el primer jugador en marcar seis goles en un partido de la era profesional del fútbol argentino. Fue en la victoria del “rojo” por 7 a 1 ante Quilmes. Erico y Angel Labruna son los máximos goleadores de la historia del fútbol argentino con 295 tantos.

1969 – ABBEY ROAD

En el Reino Unido se lanza Abbey Road, duodécimo y último disco de estudio de la legendaria banda de rock británica The Beatles. La tapa del álbum inmortalizó a Lennon, McCartney, Starr y Harrison cruzando por una senda peatonal la calle Abbey, a las afueras de Londres, cerca del estudio donde fue grabado el disco.

1758 – COSME ARGERICH

Nace en Buenos Aires el médico Cosme Mariano Argerich, fundador de la Escuela de Medicina de Buenos Aires. Atendió a los heridos en los combates de las invasiones de tropas inglesas al Virreinato del Río de la Plata en 1806 y 1807. Participó en la Revolución de Mayo de 1810 y proveyó al general José de San Martín de los insumos médicos y sanitarios para la campaña del Ejército de los Andes para liberar a Chile.

1981 – SERENA WILLIAMS

Nace en la ciudad de Saginaw (Michigan, EEUU) la tenista estadounidense Serena Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam de tenis femenino. Ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos y fue la tenista “número 1” del mundo durante 319 semanas.

2003 – ROBERT PALMER

Muere en París, a la edad de 54 años, el músico, compositor y cantante británico Robert Palmer, quien interpretó gran variedad de géneros musicales, como el funk, blues, jazz, reggae y bossa nova, entre otros. Empezó su carrera a los quince años en la banda The Mandrakes, con la que teloneó los conciertos de artistas como Jimmi Hendrix, Fleetwood Mac y The Who.

1998 – GABRIEL BATISTUTA

El delantero argentino Gabriel Batistuta se convierte en el máximo goleador extranjero de la Serie A italiana, al marcar para Fiorentina tres goles al Milan en la victoria por 3 a 1 en el estadio Giusseppe Meazza. Con ese hattrick, «Batigol» llegó a los 113 tantos. Hacía 40 años que un jugador no le marcaba por triplicado al Milan. Batistuta hizo un total de 184 goles en su paso por el fútbol italiano.

2008 – PAUL NEWMAN

Muere en el pueblo de Westport (Connecticut, EEUU), a la edad de 83 años, el actor y director de cine Paul Newman, ganador de tres premios Óscar y otros tantos Globos de Oro. Filmó 65 películas, entre ellas las taquilleras Ausencia de malicia, El golpe y Butch Cassidy.