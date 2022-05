Efemérides del 30 de mayo: qué pasó un día como hoy

El 30 de mayo se produce la muerte de Raúl Scalabrini Ortiz y la fundación de la revista El Gráfico, dos hechos destacados de la jornada. Se establece el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. Estos y otros acontecimientos se recuerdan en las efemérides del 30 de mayo en la Argentina y el mundo.

1778 – Voltaire

Muere en París, a la edad de 83 años, el abogado, filósofo y ensayista François M. Arouet, más conocido como Voltaire, una de las figuras de la Ilustración, período histórico que enfatizó el poder de la razón y de la ciencia por sobre la religión. En 1746, Voltaire fue elegido miembro de la Academia francesa.

1919 – El Gráfico

El editor Constancio Vigil funda la revista El Gráfico, decana de la prensa deportiva argentina. Su primer número constaba de sólo doce 12 páginas con muchas fotos.

1959 – Scalabrini Ortiz

Fallece a los 61 años en Buenos Aires el periodista, escritor y ensayista Raúl Scalabrini Ortiz, cultor de la corriente revisionista de la historiografía argentina. Fue amigo de Arturo Jauretche y Homero Manzi, con quienes fundó FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina).

2020 – Donación de Órganos

Establecido por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) en 1997, se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos para personas que necesitan trasplantes.

1911 – 500 Millas

Se corre en Indianápolis la primera de las célebres carreras de automóviles de 500 millas sobre un circuito de forma semioval que lleva el nombre de esa ciudad estadounidense. Ray Harroun fue el primer ganador de las 500 Millas de Indianápolis.

1964 – Rolling Stones

Se publica en Estados Unidos el disco «England´s newest hitmakers», el primero de la legendaria banda de rock británica The Rollings Stones. Contiene doce canciones.

1991 – Freddie Mercury

Afectado gravemente por el sida, el cantante Freddie Mercury graba en Inglaterra «These Are the Days of Our Lives», su último videoclip con la banda de rock británica Queen. La canción fue escrita por Roger Taylor y forma parte del álbum “Innuendo”, publicado en 1991.

1984 – Ferro Campeón

Ferrocarril Oeste, dirigido por Carlos Timoteo Griguol, consigue su segundo título en la primera división al vencer en su estadio de Caballito a River Plate por 1-0. En el partido de ida, Ferro había goleado a River por 3-0.

1993 – Marge Buell

Muere en la ciudad de Elyria (Ohio, EEUU) la historietista estadounidense Marjorie Henderson Buell, conocida como Marge, creadora de la famosa caricatura “La pequeña Lulú”.

1431 – Juana de Arco

En la ciudad francesa de Rouen, el duque inglés Juan de Bedford quema en una hoguera a Juana de Arco, heroína de Francia en la fase final de la Guerra de los 100 años con Inglaterra, acusada de herejía en un juicio encabezado por el obispo Pierre Cauchon. La llamada “Doncella de Orleans” fue canonizada en 1920.