Egresar en medio del caos económico: un drama que afrontan los adolescentes de Cipolletti

El último año del secundario, un momento donde los estudiantes deben tomar decisiones complicadas para su futuro a corto y largo plazo. ¿Qué carrera estudiar? ¿Cuál será el color del buzo? ¿Bariloche o Camboriú? ¿Hacer o no hacer fiesta de egresados? La alegría y el optimismo que rodean a estos eventos contrastan con las preocupaciones que afectan a la sociedad, creando un escenario complejo para los egresados y sus padres.

Finalizar el secundario significa cerrar ciclos, buscar nuevos objetivos y prepararse para la vida adulta. Pero no son solo los estudiantes quienes sienten los cambios que acarrean la culminación de esta etapa, si no que como daño colateral los padres son quienes afrontan los costos de este cierre, costos que hoy en día son altísimos.

La situación inflacionaria en Argentina obliga a los padres de estudiantes que egresan a tomar medidas drásticas y apresuradas. Tal es la tendencia que hace años las reservas de salones para fiestas de egresados se realizan con hasta dos años de anticipación, esto no solo se debe a la necesidad de congelar precios, sino que con esto se aseguran un día de algún fin de semana de diciembre para realizar los festejos.

Según los datos que recopiló Diario RÍO NEGRO al día de hoy, una familia de cuatro integrantes necesitaría pagar sólo por la entrada de la fiesta un aproximado de $115.000 pesos. El precio de la tarjeta del evento es indexado mes a mes con el índice del costo de vida publicado por el Indec.

El lugar más elegido por los egresados de Cipolletti es un salón que ofrece todo el servicio completo para la fiesta de fin de curso. Allí las familias abonan la llamada «entrada» y el día del evento no deben preocuparse por ningún detalle. La empresa les ofrece el servicio de catering, decoración y sonido. Esta es para muchos padres la opción más rentable frente a la posibilidad de organizar una fiesta de egresados.

Aunque sin dudas hay quienes optan por alquilar todos los elementos que componen la fiesta por separado. Pero los costos de estos son más altos y demandan más disponibilidad de tiempo.

El gancho para congelar los precios de las fiestas de egresados

Para hacerle frente a la inflación diaria del país, los padres abonan la entrada del egresado casi un año y medio antes del evento, este es el requerimiento que pone la empresa para congelar el precio de la fiesta. Las fiestas que se desarrollarán durante el mes de diciembre de este año fueron, en su mayoría, reservadas el año pasado.

A mediados del 2022 la entrada para la fiesta de egresados costaba $7800 pesos. Hoy, en agosto del 2023, la entrada para la misma fiesta cuesta $25.500 si se trata de un adulto. Teniendo en cuenta que la familia tipo en Argentina se constituye de cuatro personas, una familia necesitará aproximadamente $102 mil pesos para asistir a la fiesta.

Si la fiesta se realiza en el 2024, y la entrada se empieza a pagar en agosto los padres congelarían el precio de la entrada en $28.000. Este valor aumenta mes a mes, porque lo que para el año que viene y de cara a lo que suceda con las elecciones la entrada podría costar el triple o más.

En algunos lugares el mínimo de personas que pueden asistir a la fiesta está fijado en 200. Lo que implicaría un costo total de más de $5.5 millones.

Pero no solo se trata de la fiesta de egresados, también hay que tener en cuenta los costos que implican la vestimenta que se pondrán los jóvenes, la peluquería, maquillaje, accesorios.

Los vestidos personalizados superan los $200mil pesos, un par de zapatos sobrepasa los $60 mil, y los costos de peluquería y maquillaje se acercan a los $35mil. Por lo que solo vestir al egresado costaría arriba de $300mil, casi el doble de lo que cuesta que toda la familia asista a la fiesta de fin de curso.

Según explicaron comerciantes de la ciudad, a partir del mes de septiembre comienza a ingresar la temporada de egresados en los locales, por lo que los precios de este año aún no están disponibles.

¿Cómo hacen los egresados para pagar las fiestas?

Ante este panorama desde el comienzo de la organización de la fiesta, la mayoría de los estudiantes realiza con sus promociones rifas, sorteos y bingos, entre otras actividades con el fin de recaudar algunos fondos para afrontar los gastos de la fiesta.

En el caso de La Nonina, ellos ofrecen a los estudiantes alternativas para poder generar dinero y así abonar las entradas de la fiesta. Ya sea para los mismos egresados, para los familiares, o para los amigos que van a la fiesta después de la cena.

«Desde esta empresa ofrecemos a los egresados diversas formas de generar dinero. Estas son, por ejemplo, la preparación y armado de empanadas, donde solo deberán pagar materia prima y elaboración. O realizar un pre fiesta de egresados para recaudar dinero para costear pulseras de invitados al baile», explicaron desde La Nonnina.

Las prefiestas de egresados o PreFD -como le llaman los adolescentes- son eventos privados que se realizan dos meses antes de la fiesta para recaudar fondos. Hoy el costo de la entrada a la PreFD supera los $4000, y no incluye los costos de la bebida que se consumirá en su interior.

Otra alternativa a la hora de abonar las fiestas de egresados son las tarjetas de crédito. En algunos salones de eventos se permite el pago de la entrada en hasta tres cuotas con un 15% de interés.

La preocupación por la falta de lugares disponibles para fiestas de egresados en Cipolletti

«Reservar el salón no solo implica congelar el precio del mismo, sino que también conlleva determinar la fecha en la que se realizará la fiesta. Cuanto más temprano se reserve, más opciones de disponibilidad tendrán», explicaron desde uno de los salones de eventos para fiestas de egresados en Cipolletti.

«La preparación y definición de las fiestas de egresados se viven con mucha incertidumbre. Más con lo que está pasando ahora en el país. Nosotros que aún no definimos fechas no podemos pedir presupuestos porque desde las empresas de eventos no pueden cotizarlos», explicó Alicia, mamá de un alumno de cuarto año de Cipolletti.

Hoy, ya no quedan fechas disponibles para festejar en los fines de semana que se encuentran dentro del mes de noviembre y diciembre del 2024. Por lo que las escuelas que aún no definieron cuando realizarán los festejos podrán elegir solo días de semana.

Sin dudas la alegría y nostalgia que se siente en estos tipos de eventos se ven permeadas por otra sensación: la incertidumbre de lo que podrá pasar en el futuro.