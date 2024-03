El boom de las búsquedas de capacitación laboral

Los cambios vertiginosos causados por la galopante crisis económica y las tendencias demográficas, tecnológicas y culturales están remodelando la concepción de cómo definimos hoy el trabajo y el empleo.

La convergencia de los avances tecnológicos, la conectividad global, el homeoffice, la ola de desempleo y un tejido socieconómico en rápida transformación conforman una ola de fuerzas transformadora que en algunos casos arrasan para expulsar gente del mercado y en otros llevan a la reinvención, la innovación y la adaptación.

Es así como está surgiendo un “nuevo pacto empleador-empleado” donde tienen preponderancia la creatividad, la colaboración y la flexibilidad.



Este panorama que fotografía la última investigación “La era de la adaptabilidad” de la consultora ManpowerGroup bien puede palparse en Roca, donde la USEP (Unidad de Servicios para el Empleo y la Producción), una incubadora de proyectos del municipio local, está enfocada en sumar más competencias, habilidades y destrezas a las trabajadoras y trabajadores desocupados y promover su inserción laboral.

Desde 2006 esta oficina de empleo ha sabido construir una red que cuenta con más de 1.000 emprendedores que han sido capacitados, asesorados, acompañados y en algunos casos financiados por los programas aún vigentes. Muchos de estos programas ya terminaron.

La reparación de celulares y tablets es una de las capacitaciones que más requieren los estudiantes.



Aún así la USEP de Roca no ha perdido su ritmo vertiginoso. Y el registro y la tabulación de sus acciones y demandas por parte de la gente radiografían este momento del empleo y el trabajo tanto en esta ciudad como en la región.

“La USEP es una consultora de Recursos Humanos e Incubadora de proyectos, perteneciente a la secretaría de Producción y Desarrollo Sostenible del municipio de Roca, que impulsa el desarrollo productivo y laboral de la ciudad prestando servicios orientados a la promoción, desarrollo y fortalecimiento de la empleabilidad y empresarialidad”, define Alejandra Rodríguez, su coordinadora, licenciada en Economía.

Admite que hoy se vive un boom de la demanda de capacitación que se registra notoriamente del año pasado. Son cursos de larga duración, de acceso gratuito, dictado por los profesionales más relevantes de la región y que están acorde a lo que el mercado y las empresas solicitan y financiados por la comuna roquense y gobierno nacional. “La capacitación y el acompañamiento responden a la demanda de empleo”, comenta Rodríguez.

Muchas veces la gente quiere hacer cursos rápido y de su interés, intención que es más que razonable; aún así, ellos no tendrán lugar en la USEP porque justamente aquí los cursos, que tienen desde 120 horas de cursado a más, permiten adquirir conocimientos transversales que implican práctica y terminan perfilando, la mayoría de las veces, en un oficio.

Alejandra Rodríguez, coordinadora de USEP, incubadora de proyectos.



Que hay avidez por la capacitación es evidente. Para muestra de ello vale mencionar el último anuncio del curso de auxiliar administrativo con herramientas digitales: se anotaron más de 800 interesados, igual que el año pasado. El cupo era para unos 40.

– Desde su creación a la actualidad, ¿cómo vieron la evolución de la demanda y oferta del trabajo y el empleo en Roca?

– La demanda de capacitación se ve afectada por diversas variables como el interés personal en las decisiones de formación, la lectura sobre la demanda de trabajo que realiza cada individuo, entre otras.

Por otro lado, lo que se decide ofertar de manera anual de capacitaciones nace de evaluar las necesidades no satisfechas de formación de las empresas (es decir esos pedidos de personal que no logran cubrirse porque no se encuentra mano de obra capacitada), la tendencia de crecimiento de las distintas actividades económicas, el perfil productivo de la ciudad y el auge en determinados rubros.

¿Qué perfiles buscan las empresas?



El mercado laboral local actualmente busca perfiles con competencias altamente desarrolladas. Las y los empleadores que se dirigen a la USEP en búsqueda de personal valoran no solo las competencias laborales formales inherentes al puesto a ocupar sino también aquellas transversales a las diferentes actividades como la proactividad, flexibilidad y capacidad de adaptación al cambio, manejo fluido de herramientas informáticas, habilidades comunicacionales e interpersonales, entre otras.

– ¿Qué busca la gente además de capacitación?

– Estas exigencias, sumado al rápido crecimiento de la población local, hace que el mercado laboral se vuelva cada vez más competitivo y por lo tanto que las personas tengan que adecuarse a sus características cambiantes. Los cambios acelerados también provocan que muchas personas, en esta adecuación a las exigencias del mismo, requieran de un espacio de acompañamiento para pensar, construir su proyecto y redefinir su búsqueda.

El manejo informático es sumamente importante en los tiempos que corren para conseguir empleo.



– ¿Cuáles son los cursos que más demanda tienen ahora?

– El año pasado unas 4.699 personas se interesaron en los cursos. Las formaciones más demandadas: 14,7% mecánica de motos, 12,8% colocación de placas de yeso, 9.4% auxiliar administrativo con aplicación de nuevas herramientas informáticas, 9,3% auxiliar en recursos humanos, 8,8% reparación de celulares, tablets y electrónica aplicada a la vida cotidiana y 8,4% auxiliar en liquidación de sueldos.

Este año, hasta estos días, unas 1777 personas se interesaron en seis propuestas formativas de esta primera etapa. Las formaciones más demandadas: 45,1% auxiliar administrativo con aplicación de nuevas herramientas informáticas; 23,9% auxiliar en liquidación de sueldos; 12,2% auxiliar en instalación de paneles solares; 9,2% ciclo de capacitaciones en huerta otoño-invierno; 6,5% mantenimiento de parques y yardines y 3,1% ciclo de capacitaciones en fruticultura.

Construcción en seco, otra capacitación con buena demanda.



-¿Cuál es la demanda de capacitación de las mujeres?

– Durante el 2023 se capacitaron a través de los Cursos de Formación y Talleres un total de 414 personas, de las cuales 191 son mujeres. Además 17 mujeres finalizaron el Taller de Apoyo a la Autonomía Económica (TAE) – Trayecto Puente y 33 realizaron el Taller de Orientación Laboral (TOL), lo que les permite mejorar su empleabilidad y ampliar sus competencias laborales. Unas 135 mujeres finalizaron el Curso Camino Emprendedor. Y unas 20 mujeres se capacitaron a través del Taller de Gestión Empresarial.

¿Tendencias a resaltar?

De los perfiles requeridos con una alta formación profesional se encuentran desarrolladores de software, analistas en sistemas, ingenieros/as – técnicos/as mecánicos/as y electromecánicos/as.

Desarrollador de Software, un perfil que requiere alta formación profesional.



En cuanto a conocimientos transversales como la utilización de herramientas digitales, desde uso básico a casos más avanzados, se observa un desfasaje entre la oferta y la demanda. Es decir, los perfiles laborales no están formados acorde a las necesidades actuales y requisitos de las empresas.

Se puede observar un crecimiento del ecosistema emprendedor importante y de la mano de esto las necesidades de formación asociadas al desarrollo de un negocio.

En la entrevista, Alejandra Rodríguez resalta que la USEP funciona como una consultora de recursos humanos, que intermedia ante búsquedas laborales de empresas, particulares, entre otras instituciones.

“A diferencia de lo que comúnmente se conoce como bolsa de trabajo, en nuestra institución existe una instancia de entrevista lo cual nos permite también poder evaluar al usuario/a. Se trata de una herramienta más para la búsqueda de empleo, que te enseña como es una entrevista, cómo podés armar tu curriculum y te invita a que continues con la búsqueda más preparado”, afirma la funcionaria del gobierno roquense.

En el marco de la entrevista se confecciona la historia laboral de cada persona, registrando datos de identidad, educación formal, cursos de formación, antecedentes laborales y postulaciones a ocupaciones de interés. El objetivo es conocerla y saber hacia dónde va orientada su búsqueda para luego brindarte los servicios internos y externos que sean adecuados a su perfil.

Vale destacar que la USEP tiene amplia trayectoria de vinculación con el sector empresarial local, contando con empresas de diferentes rubros que solicitan los servicios de intermediación laboral para la incorporación de personal; en el transcurso del 2023 se recibieron 120 pedidos para cubrir vacantes

Cuentan con un equipo de trabajo especializado que se encarga de preseleccionar los perfiles adecuados para tu empresa en función de las necesidades y requisitos del puesto vacante.

“Iniciamos la búsqueda y selección de personal, de manera gratuita, a través de un proceso completo realizado por profesionales del área de Psicología y Recursos Humanos”, completa la coordinadora de la USEP.

Asimismo mantienen el contacto y articulación con más de 20 instituciones de índole productiva, social y educativa, con el fin de garantizar la calidad del contenido de cada curso de formación profesional y el acceso a espacios físicos de producción reales, de manera tal de acortar la brecha de acceso al empleo.

– ¿Alguna conclusión de los talleres “Mi primer trabajo” destinado a jóvenes?

– En 2023 se dictaron dos Talleres de Orientación Laboral, donde egresaron 37 personas. A través de estos espacios, que tuvieron una duración de 60 horas, se buscó que cada participante pueda iniciar el proceso de autoconocimiento, fortalecer las herramientas que posee para la inserción laboral y poner en marcha la búsqueda de empleo de manera organizada y planificada.

Durante los talleres se abordaron temáticas como competencias laborales, mercado de trabajo, estrategias de búsqueda de empleo, Curriculum Vitae, entrevista, entre otras. Además incluyó una etapa de acciones de seguimiento y acompañamiento personalizado en donde las y los participantes asistieron a una ronda con empleadores de la ciudad, recibieron asesoramiento en lectura de la gacetilla de servicios particulares, crearon o actualizaron su perfil en el Portal de Empleo, digitalizaron el CV, armaron su legajo, redactaron un correo electrónico en respuesta a un búsqueda laboral y/o autocandidatura.

Este año se replicarán destinados a personas, a partir de los 18 años sin límite de edad, que buscan insertarse por primera vez en el mercado laboral, que tienen necesidad de reconvertir su perfil ocupacional y/o que presentan dificultades para el ingreso y permanencia en el mercado laboral.

Creciente escasez de talentos



Una lectura que brinda la consultora ManpowerGroup sobre tendencias en el empleo y el trabajo a nivel global coincide con la visión que tiene Alejandra Rodríguez, quien lidera la USEP en Roca. A pesar de la afluencia de trabajadores de la generación Z, la fuerza laboral sigue envejeciendo en todo el mundo. Hay una creciente escasez de talento a medida que se van jubilando los empleados con más experiencia.

La convivencia generacional es fundamental en las empresas y hay que fomentarla adecuadamente.



Esto exige a las organizaciones -empresas grandes, pymes, instituciones y comercios, entre otras- a no desaprovechar las fuentes de talentos que aún tienen. ¿Cómo? A los empleados adultos con mayor experiencia ofrecerles reaprendizajes y horarios flexibles para retenerlos y a los empleados con menos experiencia tradicional considerarlos candidatos con algo potencial.

“La reconversión de los empleados existentes y nuevos de diversos orígenes fomenta la continuidad de la fuerza de trabajo. Conservar el conocimiento institucional también ayuda a la gestión multigeneracional”, repiten como un mantra desde la consultora antes referenciada.

Con este filosofía, ¿cómo actuar con la Generación Z? Si bien estos jóvenes serán en el 2030 el 58% de la población activa, la fuerza laboral sigue envejeciendo. Por un lado se proponen los programas de formación cruzada en las empresas para que los mayores transfieran conocimientos. Complicado, sí. La investigación de ManpowerGroup enfatiza en la necesidad de impulsar las políticas relacionadas a la diversidad, equidad, igualdad y pertenencia. Las empresas con altos niveles de inclusión tienen un 39% más de probabilidades de superar a aquellas con una menor representación en términos de diversidad.

En este punto es interesante detenerse en la brecha de percepción que existe. Mientras que el 68% de los directivos de empresas sostienen que ofrecen un entorno inclusivo a sus empleados, solo el 36% de estos colaboradores está de acuerdo. El resto dice que no ve ni siente esta inclusión.

La marca de la Generación Z en los trabajadores adultos



Muy influenciada por la Generación Z, la actual revolución cultural y la nueva jerarquía ponen la salud en primer plano y a los líderes y directivos en el centro de atención.

La denominada generación Z ofreció una nueva visión sobre el rol que ocupa el trabajo en la vida de cada uno.



Por ello, insiste la última investigación de la megaconsultora de recursos humanos global ManpowerGroup, las organizaciones que sigan el ritmo de los cambios culturales en torno al bienestar y creen entornos psicológicamente seguros y flexibles en sus empresas tendrán más posibilidades de atraer y retener el talento.

El 93% de los empleados de todo el mundo afirman que han sido influidos por sus compañeros de la Generación Z en lo que respecta a poner límites al trabajo para no afectar su vida privada (78%), remuneración justa del trabajo (75%) y deseos de éxito profesional (76%).

La fuerza laboral de las mujeres



Durante la pandemia millones de mujeres abandonaron la fuerza de trabajo. En tan solo tres años ese fenómeno se revirtió totalmente.

Muchas mujeres dejaron su empleo durante la pandemia pero ese fenómeno se revirtió en los últimos años.



A escala mundial la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral es algo superior al 50%.

Y el grupo de mujeres de 25 a 54 años alcanzó los máximos históricos en la tasa de actividad. Ellan han iniciado nuevas carreras, pelean por mejores salarios y reconocimiento y aprovechan las oportunidades del trabajo a distancia.

El 8% de las mujeres quiere trabajar totalmente a distancia, 7% prefiere la presencialidad y el 85% quiere autonomía para elegir lo que más le convenga.

Representan la mitad de la población activa mundial pero ocupan menos de un tercio de los puestos directivos y de liderazgo.