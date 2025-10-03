Mar del Plata: cuánto cuestan los alquileres y las carpas en los balnearios para el verano 2026
La Feliz ajusta su estrategia para la temporada: alquileres con subas del 25% y balnearios con contrastes que van desde carpas a $80.000 por día hasta propuestas exclusivas en la zona sur que llegan a $220.000.
La cuenta regresiva ya empezó. En Mar del Plata, la clásica postal de sombrillas alineadas frente al mar comienza a tomar forma, aunque todavía los balnearios se mueven entre la cautela y la expectativa. El verano pasado dejó un sabor agridulce, los fines de semana XL no tuvieron la fuerza que se esperaba, pero enero y febrero sostuvieron el movimiento. Ahora, con reservas que se ubican en niveles similares a los de 2025, la ciudad balnearia más famosa del país ajusta la estrategia.
El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos anunció que los alquileres temporarios tendrán un incremento sugerido del 25% respecto de los valores de 2025. El objetivo, es mantener la competitividad frente a la inflación local y la creciente oferta de destinos internacionales, como Brasil.
Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros, sostuvo en Ambito Financiero: “Sabemos que Mar del Plata es el faro del turismo. Con una inflación interanual de 50%, entendimos que un aumento del 25% era razonable y competitivo”.
En el corazón de la costa, el Balneario 12 (B12) vuelve a marcar tendencia. “El secreto es brindar buenos servicios y mantener el valor del año pasado”, cuenta Augusto Digiovanni, su dueño, mientras repasa las reservas que ya superan ampliamente la media de la ciudad. La decisión de congelar tarifas fue una jugada arriesgada, pero efectiva: la carpa diaria se mantiene en $80.000, lo que la vuelve competitiva frente a playas más exclusivas.
El contraste aparece en Playa Grande y la zona sur, donde los precios parecen correr por otra pista. El verano pasado, una carpa llegó a cotizarse $140.000 por día y las sombrillas $110.000. Para 2026, algunos balnearios del sur ya exhiben tarifas de $220.000 diarios o $6 millones por toda la temporada. Una apuesta fuerte a un público que busca exclusividad, aunque no siempre garantiza volumen.
Con hoteles, departamentos y gastronomía en plena puesta a punto, Mar del Plata se prepara para otro examen de verano. El desafío será lograr que las sombrillas no queden vacías y que el vaivén de turistas vuelva a darle ritmo a la costa.
Tarifas confirmadas para el verano 2025/26
Alquileres por una semana de enero
- Departamento de 1 ambiente (2/3 personas): desde $300.000.
- Departamento de 2 ambientes (3/4 personas): desde $470.000.
- Departamento de 3 ambientes (5/6 personas): desde $690.000.
- Chalet de 3 ambientes (5/6 personas): desde $940.000.
Balneario B12 Enero
Carpa diaria: $80.000
Mes completo: $2.000.000
Primera quincena: $1.100.000
Segunda quincena (más demandada): $1.200.000
10 días: $800.000
Semana: $560.000
Estacionamiento: $15.000
Balneario B12 Febrero
Mes completo: $1.700.000
Quincena: $900.000
Semana: $500.000
Carpa diaria: $80.000
Con estos valores, Mar del Plata encara la temporada con la expectativa de que el turismo masivo regrese a sus playas y que los visitantes prioricen la relación entre precios y servicios a la hora de elegir dónde pasar sus vacaciones.
Comentarios