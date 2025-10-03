Mar del Plata: cuánto cuestan los alquileres y las carpas en los balnearios para el verano 2026

La postal clásica de Mar del Plata: sombrillas y carpas listas para recibir a miles de turistas en enero.

La cuenta regresiva ya empezó. En Mar del Plata, la clásica postal de sombrillas alineadas frente al mar comienza a tomar forma, aunque todavía los balnearios se mueven entre la cautela y la expectativa. El verano pasado dejó un sabor agridulce, los fines de semana XL no tuvieron la fuerza que se esperaba, pero enero y febrero sostuvieron el movimiento. Ahora, con reservas que se ubican en niveles similares a los de 2025, la ciudad balnearia más famosa del país ajusta la estrategia.

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos anunció que los alquileres temporarios tendrán un incremento sugerido del 25% respecto de los valores de 2025. El objetivo, es mantener la competitividad frente a la inflación local y la creciente oferta de destinos internacionales, como Brasil.

Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros, sostuvo en Ambito Financiero: “Sabemos que Mar del Plata es el faro del turismo. Con una inflación interanual de 50%, entendimos que un aumento del 25% era razonable y competitivo”.

Alquileres temporarios: los martilleros sugirieron aumentos del 25% para no perder competitividad frente a Brasil.

En el corazón de la costa, el Balneario 12 (B12) vuelve a marcar tendencia. “El secreto es brindar buenos servicios y mantener el valor del año pasado”, cuenta Augusto Digiovanni, su dueño, mientras repasa las reservas que ya superan ampliamente la media de la ciudad. La decisión de congelar tarifas fue una jugada arriesgada, pero efectiva: la carpa diaria se mantiene en $80.000, lo que la vuelve competitiva frente a playas más exclusivas.

El contraste aparece en Playa Grande y la zona sur, donde los precios parecen correr por otra pista. El verano pasado, una carpa llegó a cotizarse $140.000 por día y las sombrillas $110.000. Para 2026, algunos balnearios del sur ya exhiben tarifas de $220.000 diarios o $6 millones por toda la temporada. Una apuesta fuerte a un público que busca exclusividad, aunque no siempre garantiza volumen.

Con hoteles, departamentos y gastronomía en plena puesta a punto, Mar del Plata se prepara para otro examen de verano. El desafío será lograr que las sombrillas no queden vacías y que el vaivén de turistas vuelva a darle ritmo a la costa.

Tarifas confirmadas para el verano 2025/26

Alquileres por una semana de enero

Departamento de 1 ambiente (2/3 personas): desde $300.000.

Departamento de 2 ambientes (3/4 personas): desde $470.000.

Departamento de 3 ambientes (5/6 personas): desde $690.000.

Chalet de 3 ambientes (5/6 personas): desde $940.000.

El desafío del verano 2026: que las sombrillas no queden vacías y que la costa vuelva a marcar el pulso turístico del país.

Balneario B12 Enero

Carpa diaria: $80.000

Mes completo: $2.000.000

Primera quincena: $1.100.000

Segunda quincena (más demandada): $1.200.000

10 días: $800.000

Semana: $560.000

Estacionamiento: $15.000

Balneario B12 Febrero

Mes completo: $1.700.000

Quincena: $900.000

Semana: $500.000

Carpa diaria: $80.000

Con estos valores, Mar del Plata encara la temporada con la expectativa de que el turismo masivo regrese a sus playas y que los visitantes prioricen la relación entre precios y servicios a la hora de elegir dónde pasar sus vacaciones.