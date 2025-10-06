Verano 2026 en Aruba o Brasil: cuánto cuesta una semana de vacaciones en los dos destinos más elegidos

Brasil fue el destino elegido por el turismo de argentina durante varias temporadas. Este año el panorama cambió y una isla se posiciona como el lugar paradisiaco para vacacionar: Aruba. Los detalles sobre los valores desde hospedajes a vuelos.

Aruba y Brasil son los destinos más elegidos para veranear este 2026. Las búsquedas para viajar entre enero y febrero crecieron un 35% en las últimas cuatro semanas en comparación al 2025 que tuvo a Maceio, Buzios, Sao Pablo, Río de Janeiro y Florianópolis como los favoritos.

Los precios de viajes a Brasil y Aruba este verano 2025

Con respecto a los costos de viajar a estos destinos paradisíacos, estos son los que comparten las agencias de viajes:

Florianópolis o Búzios: $1.447.193 y $1.724.682 promedio por persona para viajar del 2 al 9 de enero . Los paquetes incluyen vuelo directo ida y vuelta y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido.

$1.447.193 y $1.724.682 promedio para viajar del . Los paquetes incluyen vuelo directo ida y vuelta y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido. Río de Janeir o: en febrero, un paquete por 7 noches (del 8 al 15) inicia en $1.400.524 por adulto. Incluye vuelo ida y vuelta directo, y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido.

o: en febrero, un paquete por 7 noches (del 8 al 15) inicia en por adulto. Incluye vuelo ida y vuelta directo, y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido. Maceió: es más económico. Para la misma semana, se necesitan al menos $1.368.837 por persona. El paquete incluye vuelo con escala ida y vuelta, alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido y estacionamiento gratis.

Desde cuándo estarán disponibles los vuelos a Aruba de Aerolíneas Argentinas

La isla de Aruba es un destino de un enorme atractivo gracias a su clima cálido y estable, con una amplia oferta hotelera y de alojamiento, además de ser reconocida por su calidad gastronómica y variedad de actividades deportivas y culturales.

Esta incorporación refuerza la conectividad internacional de la compañía y posiciona al Caribe como uno de los destinos destacados para la temporada alta.

La operación estará vigente desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero, con tres frecuencias semanales que conectarán Buenos Aires, Aruba y Córdoba, con regreso a Buenos Aires.

Un vuelo semanal entre Mendoza y Aruba, ida y vuelta, los viernes; un vuelo semanal entre Córdoba y Aruba, ida y vuelta, los jueves. La tarifa de lanzamiento será de 799 dólares más Impuestos ida y vuelta, partiendo tanto desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.