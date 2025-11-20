El conocimiento que cruza fronteras: estudiantes de la Universidad de Río Negro y de Chile exploraron juntos la geología andina

Estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro vivieron una experiencia sin precedentes en la carrera de geología. Invitados por la Universidad Andrés Bello de Chile, realizaron una salida de campo binacional junto a sus pares. El trabajo se realizó entre las zonas de Concepción y Chos Malal y buscaba comparar la evolución geológica a ambos lados de los Andes, una vivencia que fortaleció la cooperación académica y los lazos entre estudiantes universitarios.

En el marco del Proyecto de Internacionalización de la UNAB (Chile) y del Convenio de Cooperación firmado con la UNRN, se llevó adelante esta Escuela de Campo que reunió a equipos de geología de ambas instituciones.

La experiencia se desarrolló durante siete días y propuso analizar de manera integrada la geología de ambos países mediante una transecta entre Concepción (Chile) y Chos Malal (Neuquén), atravesando sectores clave desde la Cordillera de la Costa hasta la precordillera neuquina.

«Hacía como dos meses que veníamos planificando en viaje y se pudo concretar el domingo tres de noviembre«, contó la Investigadora del CONICET y profesora de geoquímica de la universidad de Río Negro, Claudia Zafarana. Ese día, siete estudiantes y dos docentes partieron en un micro hasta Concepción.

Según comentó Zafrana, desde el momento que pisaron el país vecino se sintieron como en casa. «Los estudiantes se quedaron el primer día en casas de estudiantes de la universidad de Chile», contó. «Una experiencia de camaradería que buscaba fortalecer los lazos entre los chicos«, agregó.

Al día siguiente comenzó la experiencia académica. Fueron recibidos por las autoridades en la institución, participaron de un desayuno formal, conocieron las instalaciones y escucharon la charla de una becaria que acompañó a la UNRN en el viaje.

Esos primeros días el grupo visitó sectores emblemáticos como la Cordillera de la Costa, las unidades volcánicas y plutónicas del margen activo chileno. Durante esa estadía, los argentinos durmieron en campamentos.

Luego, tocó la visita a la zona de Vaca Muerta, el Arroyo Covunco, Puerta Curaco y Taquimilán, todos puntos de referencia para el estudio de la Cuenca Neuquina. Allí se hospedaron en Las Lajas y Chos Malal.

La metodología permitió trabajar periodo por periodo, analizando litologías, estructuras, ambientes depositacionales, magmatismo y procedencia de sedimentos, e identificando similitudes y diferencias entre las unidades chilenas y argentinas.

Uno de los aspectos más valorados fue el intercambio entre equipos formados en contextos geológicos distintos. Mientras que los estudiantes chilenos expusieron su conocimiento en rocas ígneas, volcanismo y tectónica de margen activo, los de la UNRN aportaron su experiencia en sedimentología, estratigrafía y análisis de ambientes depositacionales característicos del retroarco argentino.

Pero no fue sencillo. Los estudiantes argentinos realizaron una preparación detallada para garantizar el valor académico del viaje, incluyendo una revisión profunda de las guías clásicas de la Cuenca Neuquina para planificar las paradas interpretativas. Además, se gestionaron permisos con comunidades mapuche, asegurando un trabajo respetuoso y articulado con autoridades locales.

En cuanto a la experiencia social que vivieron los estudiantes, la docente expresó: «Veía que cada día estaban más juntos«. «Se quedaban charlando a la noche o jugando a las cartas. Se los notó cada vez más integrados. Fue una experiencia muy linda en lo cultural y geológico», manifestó.

Las instituciones participantes coincidieron en la importancia de continuar desarrollando estas iniciativas, que fortalecen la cooperación regional, promueven la movilidad académica y enriquecen la formación profesional. Para la UNRN, esta actividad representa una oportunidad para seguir construyendo vínculos internacionales y consolidar su carrera de Geología como un espacio de formación regionalmente integrado y con una marcada perspectiva andina.