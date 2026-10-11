El Cuy: comunidad de raíces fuertes que sigue apostando en la estepa

Comisión de Fomento rionegrina, una de las 35 que funcionan en el interior de la provincia, El Cuy recibe su 120° aniversario con renovada expectativa. La repavimentación de la Ruta 6 benefició a la mano de obra local y trajo movimiento a este ejido, patagónico y sencillo como la estepa, que creció a ambos lados de la calzada, a 130 kilómetros de Roca.

Hoy son casi 700 los habitantes que la recorren, 1000 si se contabiliza además a las familias que provienen de puestos y parajes cercanos, camino a la Línea Sur, con salida a Los Menucos y Jacobacci. Entre ellos, aún se celebran con orgullo las costumbres y tradiciones de campo, heredadas de una antigua actividad ganadera, que hoy buscan diversificar del tipo ovino al vacuno, en un intento por buscar alternativas que sobrevivan a la depredación del zorro y el puma.

Obras esperadas: pavimentación, junto a la Terminal y oficinas.

En diálogo con RÍO NEGRO, su comisionado, Jesús Peña, compartió lo que representa para él y sus vecinos, como nacidos y criados, esta realidad que hoy le toca coordinar. El pueblo cambió y mucho, la sequía persistente y las cenizas de las últimas erupciones volcánicas redujeron casi un 50% la cantidad de propietarios de animales. Pero si algo saben es de resistir, frente al clima y el paisaje, así que son unos 70 los que allí siguen, apostando por las oportunidades que se puedan gestionar, como el Banco de Forrajes, junto al apoyo y la presencia del Senasa.

A diferencia del Valle, estas semanas de lluvia constante son para estos pobladores un esperado regalo de la naturaleza. “Para nosotros es bienvenido, era lo que más queríamos, ya que en el verano varias comisiones de fomento tuvieron problemas con el agua, así que era necesario”, reconoció Peña.

Abocado por estos días a la entrega de leña y garrafones en el marco del Plan Calor, único método aún de calefacción, reconoció que la acumulación de humedad complica la circulación por los caminos, pero sabe que los beneficios para lograr mejores pasturas son mayores. Eso los alienta y anima para esperar mejores rendimientos en la actividad ganadera a futuro.

El primero de izquierda a derecha en la imagen, Peña es uno de tantos nacidos y criados en la localidad. Foto: Gentileza.

De cara a este nuevo cumpleaños, El Cuy se prepara para la inauguración de oficinas en el histórico edificio del Correo recuperado, así como también, las colectoras a la vera de la Ruta 6 y la terminal de pasajeros. Si bien la fecha fundacional es este domingo 11, los festejos se trasladaron al fin de semana del 20 de noviembre, cuando habrá acto protocolar, destrezas criollas, jineteada y baile con artistas regionales.

En el medio, la 83° “Vuelta al Valle”, la incluirá entre sus etapas, por primera vez, una experiencia más que la consolida como sede de eventos deportivos de gran exigencia, al aire libre, por las virtudes de su entorno.