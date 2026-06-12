El Diario RÍO NEGRO invita a una nueva tarde de intercambio de figuritas este sábado en Roca

La gran convocatoria de la jornada de intercambio de figuritas del último domingo. (Foto: Archivo - Juan Thomes)

Luego de la gran convocatoria registrada en la primera edición, el Diario RÍO NEGRO vuelve a abrir sus puertas para una nueva tarde especial dedicada al intercambio de figuritas en General Roca.

La propuesta se realizará este sábado 13 de junio, desde las 15, en el edificio del diario ubicado en 9 de Julio 733, y estará destinada a coleccionistas de todas las edades que quieran completar sus álbumes o intercambiar repetidas.

El intercambio de figuritas durante la primera juntada. (Foto: Archivo – Juan Thomes)

En la jornada anterior, realizada el domingo pasado, el encuentro fue un éxito de participación, con una gran concurrencia de familias, niños, jóvenes y adultos que colmaron el espacio y disfrutaron de la actividad.

Al igual que en la primera edición, la actividad central será el intercambio de figuritas, aunque también habr, juegos, premios y nuevas sorpresas para los asistentes, con el objetivo de seguir sumando propuestas recreativas.

Las figuritas, uno de los grandes premios para quienes concurran este sábado a la juntada. (Foto: Archivo – Juan Thomes)

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro comunitario y de disfrute en torno a una pasión que atraviesa generaciones. La invitación es abierta a toda la comunidad: solo hay que acercarse con las figuritas y las ganas de pasar una tarde distinta en familia.