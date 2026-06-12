El Diario RÍO NEGRO invita a una nueva tarde de intercambio de figuritas este sábado en Roca
Tras el éxito de la primera edición, que reunió a una gran cantidad de vecinos de todas las edades, se realizará una nueva jornada este sábado 13 de junio en la sede del Diario en General Roca.
Luego de la gran convocatoria registrada en la primera edición, el Diario RÍO NEGRO vuelve a abrir sus puertas para una nueva tarde especial dedicada al intercambio de figuritas en General Roca.
La propuesta se realizará este sábado 13 de junio, desde las 15, en el edificio del diario ubicado en 9 de Julio 733, y estará destinada a coleccionistas de todas las edades que quieran completar sus álbumes o intercambiar repetidas.
En la jornada anterior, realizada el domingo pasado, el encuentro fue un éxito de participación, con una gran concurrencia de familias, niños, jóvenes y adultos que colmaron el espacio y disfrutaron de la actividad.
Al igual que en la primera edición, la actividad central será el intercambio de figuritas, aunque también habr, juegos, premios y nuevas sorpresas para los asistentes, con el objetivo de seguir sumando propuestas recreativas.
La iniciativa busca generar un espacio de encuentro comunitario y de disfrute en torno a una pasión que atraviesa generaciones. La invitación es abierta a toda la comunidad: solo hay que acercarse con las figuritas y las ganas de pasar una tarde distinta en familia.
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