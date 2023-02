El divertido momento que vivió Lit Killah, antes de viajar a la Fiesta de la Confluencia 2023

El rapero Lit Killah brindó un espectacular show en la noche de música urbana de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2023. Pero, antes de llegar a Neuquén para subirse al escenario de la Confluencia vivió un gracioso momento en el aeropuerto de Buenos Aires.

El día sábado Lit Killah se presentó en el escenario principal del gran evento neuquino, más de un fanático se fue emocionado por su presencia: una fanatica subió al escenario y otro recibió de regalo una gorra por parte del cantante. Pero, para quienes no recibieron nada físico, el cantante les brindó un video con un gracioso momento compartido con una periodista y su novia, Tuli Acosta.

En el video se puede ver cómo una periodista del medio C5N se encontraba realizando una nota sobre la cantidad de personas que viajaban por el fin de semana largo, cuando notó la presencia del joven rapero quién se encontraba en el aeropuerto de Buenos Aires, junto a su novia, Tuli Acosta; y otros músicos.

La periodista lo reconoció al instante, pero fue su particular pregunta la que desencadenó el momento cómico. «Disculpame, ¿sos Lit Killah?», le dijo la periodista y fue cuando el músico le respondió que no, al intentar seguirle el diálogo, la periodista le mencionó su parecido y él aportó «si, me lo dicen muy seguido».

La periodista guio su atención a la joven bailarina y cantante Tuli Acosta, quién también le siguió la broma a su novio, pero luego de esto, el momento concluyó. La periodista les preguntó a donde viajaban y Lit Killah contó que viajaban a Neuquén a la Fiesta de la Confluencia.

El momento se hizo viral en redes sociales, muchos fanáticos lo compartieron riéndose por la comicidad que siempre acompaña al rapero, y otros criticaron a la periodista cuestionando la pregunta que realizó para acercarse. Sin embargo fueron más los comentarios que aprovecharon el momento para comentar que Lit Killah se caracteriza por su buen humor frente a las cámaras y fuera de ellas.