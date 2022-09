El drama de una familia de Neuquén: «en cualquier momento nos desalojan y estamos aislados por tuberculosis»

Una familia del barrio Hipódromo de Neuquén diagnosticada con una enfermedad infecciosa coincidente con Tuberculosis que los obligó a someterse al aislamiento preventivo, atraviesa una situación difícil al ver que conforme pasa el tiempo se quedan sin recursos para sobrevivir.

El drama para la familia Ocampo empezó cuando Berenice fue al hospital a dar a luz, y le indicaron que tenia síntomas de la enfermedad y que se debía tratar. Con su bebé recién nacido y enviada a casa de forma inmediata pasaron los días hasta que el padre de la familia, Jorge Ocampo, comenzara a presentar los mismos síntomas.

Frente a este grave cuadro bacteriano e infeccioso, que afecta la zona pulmonar y se propaga fácilmente cuando una persona tose o estornuda, la familia que además se completa con seis menores de edad de entre 10 y 45 días, fue puesta en aislamiento.

En comunicación con Rio Negro, Jorge Ocampo comentó que la enfermedad contagió primero a su suegra el año pasado quien a raíz de la misma falleció, luego la contrajo una de sus cuñadas y finalmente Berenice, su esposa, quien no supo hasta que se acercó al hospital.

«Empezó mi esposa con síntomas, después yo y ahora los chicos también presentan algunos síntomas”, aclaró Jorge.

Luego de los primeros 15 días de aislamiento, le indicaron que debían continuarlo por tres meses más. El tratamiento que sigue la familia Ocampo, fue establecido a través del hospital Dr. Horacio Heller, donde actualmente cuatro de los hijos están internados para la realización de estudios.

«Cuando me declaran tuberculosis a mí y a mi señora, a los chicos me lo empezaron internar haciendo tratamiento y extracciones para hacer análisis de sangre y placa. Esta tarde se van a ver los resultados de los cuatro que fueron internados y dos me van a quedar internados», indicó Jorge.

Sin embargo, la situación parece empeorar para la familia porque ante el aislamiento obligatorio el sustento económico dejó de estar, las reservas comenzaron a agotarse y el vencimiento de pago del alquiler comenzó a apurarlos.

«La situación más grave que estamos pasando ahora es que estamos prácticamente en situación de calle, en cualquier momento nos desalojan y estamos todos aislados«, expresó Jorge y agregó «no tenemos recursos, el único recurso que tenemos es que si nos tenemos que ir de acá del alquiler, el lunes o martes mas tardar, nos vamos al hospital o a un lote acá cerca«.

Jorge dio a conocer su indignación con los organismos de Neuquén y criticó que: «el ministerio social, hace 15 días nos dijo que nos iban a dar una mano y que nos iban a dar un subsidio, incluso por televisión pero no, lamentablemente no fue así, hicieron los oídos sordos. Desde salud y de admisión nos dicen que van a venir pero no viene nadie, yo me comunique con Abel Di Luca me comunique con su asistente y me decían que si me iban a ayudar, pero nunca me ayudaron. Las doctoras les mandaron los informes de que no podíamos trabajar para que nos den una mano con los subsidios pero no fue así”.

Ante la situación desesperante, la familia Ocampo decidió recurrir a las redes para pedir colaboración de la comunidad y poder así, pasar los días que continua el tratamiento. «Necesitamos colaboración para pagar el alquiler, ropa para los chicos, lo que sea que estén dispuestos a colaborarnos. Siempre fui una persona independiente y en este momento no tengo los recursos para salir porque no puedo contagiar a nadie”, indicó Jorge y agregó que para los interesados en ayudar pueden comunicarse al 299 418-3556.

El Ministerio de Salud de Neuquén aguarda resultados

Consultado por RÍO NEGRO el Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén informó que «aún se aguarda el resultado de la prueba de esputo de la única persona del núcleo familiar que estuvo en contacto estrecho con otra persona con dicha enfermedad».

Según se explicó, este análisis es el único que permitirá confirmar o descartar que se trate de un caso de tuberculosis activa.