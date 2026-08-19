El Festival Audiovisual Bariloche ya tiene sus seleccionados: 97 producciones competirán en septiembre

La edición 14 del Festival Audiovisual Bariloche comienza en septiembre. Foto: gentileza

El Festival Audiovisual de Bariloche dio a conocer su selección oficial de los largometrajes, cortometrajes, videoclips y videodanzas que formarán parte de la 14 edición del evento. La cita es del 21 al 27 de septiembre.

El anuncio de los contenidos seleccionados se hizo a través de un streaming en el auditorio de la CEB, que contó con la conducción de Francisco Huisman, Laura Linares y el director del festival, Diego Carriqueo. Desde distintos puntos de Latinoamérica, decenas de realizadores se conectaron en vivo para conocer si sus proyectos habían sido seleccionados entre las más de 15 propuestas de largometrajes, 30 de cortometrajes y 10 videoclips presentados este año.

En esta edición, Uruguay es el país invitado.

En esta oportunidad, la edición 14 del FAB reunirá 97 producciones entre largometrajes, cortometrajes, videoclips, videodanzas y proyectos en construcción, distribuidas en diez competencias.

Los seleccionados son:

Competencia Patagónica Binacional de Largometrajes (Argentina – Chile)

Al sur del invierno está la nieve – Seba Vidal Campos (documental, de Chile)

Esto lo soñé antes – Javier Castro (Experimental, de Puerto Natales, Chile)

Iberah – Alejo Estrabou (Ficción, de El Bolsón)

Acá no pasa nada – Sebastian Labaronne (Documental, de Viedma)

Competencia Nacional de Largometrajes

La noche está marchándose ya – Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas (Córdoba)

Todas las fuerzas – Luciana Piantanida (Ciudad de Buenos Aires)

Los caminantes de la calle – Juan Martín Hsu (Mendoza y Lima, Perú)

Plata o mierda – Toia Bonino y Marcos Joubert (Provincia de Buenos Aires)

3000km en bicicleta – Ivan Vescovo (Argentina)

Brücher. Crónica botánica inaudita – Mariana Guzzante y Camila Menéndez (Mendoza)

Competencia Latinoamericana de Largometrajes

Un futuro brillante – Lucía Garibaldi (Uruguay)

Nunkui – Verenice Benitez (Ecuador)

Jankee – Yamel Thompson (La Habana, Cuba)

Me niego rotundamente – Nina Wara (Bolivia)

Nimuendajú – Tania Anaya (Brasil)

Aquella sombra desvanecía – Samuel Urbina (Perú)

Competencia Patagónica Binacional de Cortometrajes

Empezar a volver – David Ovando Torres (Valdivia, Chile)

Los murales de D10S – Luciano Nacci (Italia y Viedma)

Tierra del Fuego 1976 – Juan Pablo Lattanzi y Guido De Paula (Ushuaia)

El infierno de lo humano – Marcos Montes de Oca (Bariloche)

Inchegen Awka Liwen – Yvana Juárez (Neuquén)

Inche – Carlos Alberto Rojas Hurtado (Puerto Montt, Chile)

La fe – Walter Ponzo Ferrari Calcumil (General Fernández Oro)

Conociendo a Cuqui Honik – Luis Urquiza (El Bolsón)

Seis de abril – Agnese Boaretto (Zapala, Neuquén)

¿Sueñan los centinelas del mar? – Claudia Valdivia y Fernanda Ojeda (Puerto Montt, Chile)

Algo para recordar – Estanislao Cortada (El Bolsón)

Competencia Nacional de Cortometrajes

Las fuerzas extrañas – Santiago Charriere (Viedma y Ciudad de Buenos Aires)

Los mentirosos – Eduardo Braun Costa (Ciudad de Buenos Aires)

Marazul – Paulo Pécora (Buenos Aires)

Beibi siter – Carla Pezé Di Carlo (Ciudad de Buenos Aires)

Oportuncrisis – Rolando Javier Curten y Matias Molchadsky (Buenos Aires)

La cerrillana – Andrea Urquiola (Salta)

Mirala – Carlos Ignacio Trioni Bellone (Córdoba)

Miss Mix – Vir Zone (Rosario)

Eros (morir en el otro) – Manuel Polleri (Mar del Plata y Rosario)

La perla – Agustina Salvador (San Martín, Mendoza)

Todos los nombres empiezan con M – Carla Scolari (Rosario, Santa Fe)

Minero hina kawsakuni, como un minero vivo yo – Luciano Eugenio Paciotti (Buenos Aires,

Argentina y Potosí, Bolivia)

Navidad de marga – Marcia Atahida Majcher (Misiones)

Competencia Latinoamericana de Cortometrajes

Levantamuertos – José Eduardo Castilla Ponce (México)

Caso Isolado – Jamila Facury y Edson Lemos Akatoy (Brasil)

Capim – Julia Munhoz y Caio Pimenta (Brasil)

Pude ver un fantasma desde mi ventana – Mayro Cristhian Romero Villasagua (Ecuador)

Mal de tierra – Camila Caballero (Colombia)

Despojo Roma – Consuelo Corrales Ávila (Perú)

Corte pelo – Evaristo Jarawi (Perú)

Bolero Rojo – Ángel Molina Navarro (Paraguay)

Ürsula – Edison Cájas (Chile)

Twelve – Gabriela Flores (Cuba y Honduras)

Tinku – Román Nina Nina (Bolivia)

La piel del tiempo – Colomba di Segni (Uruguay)

Competencia de Cortometrajes Universitarios

La cara de mi madre – Anabel Villalba y Berenice Zapiola (Ciudad de Buenos Aires)

028, Los niños cantores – Lucía Carrizo (La Plata)

La máquina de cortes – Hipólito Infante del Castaño (Entre Ríos y Buenos Aires)

El veneno del pueblo – Rosario Nardi Ronco y Antonella Pegoraro (Córdoba)

Bajo la piel – Angelina del Corazón Guerrero Cettour (Río Grande, Tierra del Fuego)

Los que se van – Gabriel Massut (Mendoza)

Pasarelas – Santiago Funes Lafi (Mendoza)

Volver a verte – Román Ruberti Godoy (Cuyo)

Pechicha – Sandra González Venegas (Alto Biobío, Chile)

Larga distancia – Alen Provoste (Valdivia, Región de Los Ríos, Chile)

Alma mía – Bruno Gutierrez (Neuquén)

Todos me conocen – Yago Didier Avila Poussif (General Roca)

Pixeles rotos – Mateo Coronel (El Bolsón)

Chango – Ramiro Pirogovsky (Bariloche y El Bolsón)

Impureza – Tomas Tapia Carrero (General Roca)

Que permanezca en la memoria – Paz Molina Villegas (Región del Biobío, Chile)

PEC Latinoamericano (Proyectos en Construcción)

Perón o muerte. Filmar la resistencia – Igor Galuk (Documental, La Plata)

Cuando avanza la niebla – Jaime Bernardo Díaz Díaz (Documental, Santiago de Chile, Chile)

Todo bien igual – Victoria De Michele (Ficción) (Ciudad de Buenos Aires)

Tornado del 97 – Paula Florencia Burna Elstner (Ficción) (Federación, Entre Ríos)

Golpes secos – Cristian Fernandez Scriva (Ficción, Buenos Aires)

Liminal – Jorge Vargas (Ficción) (San Salvador de Jujuy)

Una isla, dos memorias – Luciano Nacci (Documental, Viedma)

Estridentes – Abi Larotonda (Documental) (El Bolsón y Bariloche)

El pulso de la luna – Bianca Fidani (Ficción, Bariloche)

Otra patria – Alejandro Encinas (Documental, Lago Puelo)

No sé cómo contar esta historia – Julieta Romano Ortiz (Documental, General Roca)

Volviendo a Ceferino – Franco Pichiman (Documental, General Roca)

Competencia Nacional de Videoclips

Sensei – Carlos Echeverria (Buenos Aires)

Horizonte – Pablo Rafael Roldán (Ciudad de Buenos Aires)

Líquidos soles – Gastón Bejas (Amaicha del Valle)

Selva nocturna – Devi Ananda Molina Perez (El Bolsón y Lago Puelo)

Raro – Andrés Tamagnini (Ciudad de Córdoba)

Hablando mal – Lucas Rosas y Manuel Pons (Buenos Aires)

Dos para escapar – Guadalupe Sanz (Pinamar, Provincia de Buenos Aires)

Farolito – Inti Patron y Maite Mugica (Neuquén y Buenos Aires)

Nuestra canción – Andres Rossi y Rubén Stremiz (Córdoba)

Km0 – Mario Cadiz (Karmah) (Cabo Vírgenes y Río Gallegos, Santa Cruz)

Competencia Nacional de Videodanzas

Duende – Ornella Berardi y Luiza Loures (Buenos Aires, Argentina y San Pablo, Brasil)

Las cosas que no te dije – Jona Alonso (Chaco y Corrientes)

Ame – Osvaldo Ponce (Buenos Aires)

Emotio – Leonel Cieri (Córdoba)

La Vida es un Malambo – Tobias Planes (Allen, Río Negro)

Muni Mostra & Vitorino – Ana Natalia Filippini y Marianela Muñiz (Bariloche)

Too much – Anita Zanelli (Ciudad de Buenos Aires)

Producciones totales por competencia

Largometrajes Patagónicos Binacionales: 4

Largometrajes Nacionales: 6

Largometrajes Latinoamericanos: 6

Cortometrajes Patagónicos Binacionales: 11

Cortometrajes Nacionales: 13

Cortometrajes Latinoamericanos: 12

Cortometrajes Universitarios: 16

PEC Latinoamericano (Proyectos en Construcción): 12

Videoclips Nacionales: 10

Videodanzas Nacionales: 7