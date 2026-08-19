Cuatro policías son juzgados por presuntas torturas, amenazas y golpes contra dos adolescentes en Roca

Comenzó el juicio contra cuatro empleados policiales de Roca acusados por una serie de hechos cometidos contra dos adolescentes en junio de 2024. El debate, que prevé la declaración de más de 30 testigos, se desarrolla ante un tribunal colegiado y tiene una pretensión punitiva de la fiscalía superior a tres años de prisión.

Durante la primera jornada declararon la madre de uno de los jóvenes, una hermana de ella y dos enfermeras del servicio de emergencias. El juicio está previsto durante varias jornadas en los tribunales roquenses y contempla además la incorporación de distintos elementos de prueba.

La acusación fiscal por lo ocurrido en Alta Barda

Según la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 15 de junio de 2024 entre las 2:05 y las 4:30 de la madrugada. Los cuatro imputados se movilizaban en un móvil policial tipo pick up y prestaban funciones en la comisaría 47ª de J. J. Gómez.

La acusación sostiene que llegaron al playón deportivo del barrio Alta Barda y que uno de los policías efectuó disparos al aire para dispersar a las personas que estaban allí. Luego, siempre según la fiscalía, identificaron a los dos adolescentes y los hicieron subir al vehículo.

El fiscal Gastón Britos Rubiolo explicó en sus alegatos que una de las policías conducía, la otra se ubicó en la caja de la camioneta y otro de los acusados viajó en el asiento trasero junto a los jóvenes.

Después, de acuerdo con la acusación, los adolescentes fueron trasladados a un descampado en lugar de ser llevados a la unidad policial. Allí uno de los empleados policiales habría golpeado a ambos mientras las dos mujeres le pedían que frenara y el cuarto acusado permanecía en silencio.

Disparos y una amenaza de muerte

La fiscalía afirmó que el mismo hombre les ordenó luego correr y volvió a efectuar detonaciones hacia los pies de los jóvenes. Uno de ellos sufrió una herida en el muslo izquierdo por el impacto de un perdigón.

El acusador también sostuvo que, mientras tenía el arma cargada, el policía les habría dicho: “¿qué pasa si yo te mato y te desaparezco?”. Según la reconstrucción fiscal, los adolescentes finalmente lograron escapar hacia la zona de las sierras, donde permanecieron ocultos.

La calificación legal planteada para el principal acusado es la de torturas en concurso ideal con lesiones leves calificadas por el carácter de funcionario policial, privación ilegal de la libertad con abuso de función y amenazas con arma. Los otros tres empleados responden como partícipes necesarios.

Las defensas cuestionan la acusación

Durante los alegatos iniciales, las defensas cuestionaron la calificación legal propuesta por la fiscalía. El defensor penal público Juan Pablo Chirinos sostuvo que su asistido había reconocido parte de los hechos, aunque no en el grado de participación atribuido por la acusación. “Por ello sostenemos que para esta parte no hay tortura”, afirmó.

Por su parte, la defensora Flavia Rojas planteó que su estrategia discutirá la teoría fiscal a partir de la desigualdad de fuerzas dentro de la Policía y de cómo esa situación impacta en la labor de su asistida. También anticipó cuestionamientos sobre la calificación jurídica.

El debate continuará durante esta semana desde las 8:30 en los Tribunales de Roca. Una de las jornadas previstas sufrió una suspensión y deberá ser reprogramada.