Inflación mayorista de julio 2026: cuál sería la cifra sin contar el impacto de la caída del petróleo

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una suba del 0,8% en julio, según los datos oficiales difundidos por el Indec. Para todo el año 2026, las estimaciones privadas ubican la inflación mayorista acumulada en torno al 27%.

El dato representó una desaceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto a junio y se ubicó significativamente por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que durante el mismo período alcanzó el 2,1%.

Cuál fue el rol del petróleo en la inflación mayorista de julio

El resultado fue recibido de manera positiva por las autoridades del Gobierno nacional. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la variación mensual representa la marca más baja desde mayo de 2025, además de constituir el menor registro para un mes de julio desde el año 2019. En la misma línea, el presidente Javier Milei celebró que el índice haya comenzado con cero.

Sin embargo, el análisis detallado del indicador muestra que el resultado estuvo condicionado por un shock puntual en el rubro energético. Según explicaron analistas privados, la fuerte baja registrada en los valores internacionales y locales de los combustibles fue el factor determinante para situar el dato general por debajo de la unidad.

El economista jefe de EcoAnalytics, Santiago Casas, precisó que la cotización del petróleo crudo y del gas sufrió un desplome del 9,2% durante julio. Este retroceso aportó una incidencia negativa directa de 0,9 puntos porcentuales sobre el nivel general del índice de precios al por mayor.

Al restar el impacto del rubro hidrocarburos, la dinámica del resto de los componentes muestra una realidad diferente. Casas remarcó que, sin el efecto amortiguador del petróleo y el gas, la inflación mayorista del séptimo mes del año se habría ubicado en el 1,7% mensual.

Del dato mayorista a la góndola: la brecha que siguen los analistas

Desde la consultora LCG coincidieron en señalar que la deflación en el segmento de productos primarios que cayó un 2,2% mensual tras haber retrocedido un 1,2% en junio estuvo impulsada por la dinámica del crudo. A esto se sumó la moderación de los productos importados, que avanzaron solo un 0,5% frente al 2,3% registrado el mes anterior.

El comportamiento favorable de los productos primarios e importados logró compensar los incrementos en la industria manufacturera y la energía. Estos sectores mostraron variaciones más elevadas y mantuvieron un ritmo cercano al 2% mensual, al cerrar julio con una suba del 1,8%.

Los especialistas remarcan la importancia de distinguir la evolución mayorista de la minorista. Si bien se trata de indicadores vinculados, miden estructuras de costos y márgenes diferentes, por lo que una desaceleración puntual en el comercio al por mayor no implica necesariamente un alivio inmediato sobre los precios al consumidor.

De cara a los próximos meses, los informes privados proyectan que el índice mayorista tenderá a estabilizarse en los niveles actuales, siempre que el tipo de cambio se mantenga bajo control y el precio del petróleo no sufra nuevos saltos.

El antecedente de mayo de 2025 sirve como referencia para los analistas: en aquel período el IPIM registró una deflación del 0,3%, mientras que la inflación minorista avanzó un 1,5%. A partir de ese hito, los precios al consumidor iniciaron un sendero de diez meses consecutivos de aceleración hasta alcanzar un 3,4% mensual en marzo del año siguiente.

Con información de Infobae