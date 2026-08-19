Desmienten que el hospital de Zapala haya sido aislado después del caso de hantavirus de un joven de 26 años

El gobierno confirmó que ya fueron identificadas las personas consideradas contactos de riesgo.

El gobierno de Neuquén llevó tranquilidad a la comunidad de Zapala y desminitó que el hospital local haya sido aislado luego del caso del joven de 26 años que falleció a causa de hantavirus. Desde el Ministerio de Salud remarcaron que el establecimiento no se encuentra aislado y que sus actividades continúan con normalidad, bajo los protocolos de atención correspondientes.

Las autoridades sanitarias también confirmaron que ya fueron identificadas las personas consideradas contactos de riesgo. A partir de esa identificación, los equipos de Salud trabajan en la investigación epidemiológica para determinar las medidas correspondientes de acuerdo con los protocolos vigentes.

Hantavirus: dónde consultar información oficial y medidas de prevención en Neuquén

La Provincia pidió a la población evitar la circulación de rumores y datos erróneos sobre el caso. Las autoridades sanitarias indicaron que la información oficial, las medidas de prevención y los protocolos deben consultarse únicamente a través de los canales institucionales.

Para acceder a información confiable sobre el hantavirus, Salud provincial recomendó consultar el sitio oficial del Ministerio de Salud de Neuquén, donde se encuentran disponibles los datos técnicos, las medidas de prevención y los protocolos establecidos para estas situaciones.

También se solicitó compartir únicamente contenidos publicados por fuentes oficiales, entre ellas los sitios institucionales de Neuquén Informa y del Ministerio de Salud, además de las redes oficiales de la cartera sanitaria provincial.

Las autoridades remarcaron además la necesidad de preservar a la comunidad afectada por el fallecimiento. En ese sentido, pidieron evitar la difusión de información falsa o no verificada que pueda generar confusión o mayor preocupación entre familiares y vecinos.

El caso del joven de 26 años fallecido por hantavirus en el interior de Neuquén

Esta semana un joven de 26 años, residente en la zona rural de la Región del Pehuén, murió tras ser afectado por hantavirus. El paciente realizaba tareas rurales y había ingresado al Hospital de Aluminé el sábado 15 de agosto.

Desde Salud provincial informaron que el joven había presentado síntomas compatibles con hantavirus y luego fue trasladado al Hospital de Zapala para recibir cuidados de mayor complejidad donde finalmente falleció.