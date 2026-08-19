Operativo policial en Neuquén: hallaron a una persona muerta e investigan qué ocurrió

Los vecinos de Neuquén fueron sorprendidos por un operativo policial que se desencadenó en inmediaciones de la zona centro de la ciudad. De acuerdo a la primera información, el despliegue fue a raíz del hallazgo de una persona muerta.

El caso es investigado y buscan esclarecer las causas, aunque trascendió que no habría signos de criminalidad.

Operativo policial en Neuquén: lo que se sabe del hallazgo

Cerca de las 7 de este miércoles 19 de agosto, unos tres patrulleros arribaron al sector de las calles Perito Moreno y Río Negro ante el llamado que alertaba la presencia de una persona sin signos vitales.

Si bien se desconocen las circunstancias del hallazgo y la identidad, trascendió que estaba en el interior de una vivienda lindera a los comercios de la zona.

Foto: Flor Salto

Fuentes oficiales indicaron a Diario RÍO NEGRO que aún están averiguando qué pasó, aunque adelantaron que se podría tratar de un presunto suicidio.

Foto: Flor Salto

Para esclarecer las causas, se dará intervención a Criminalística y Fiscalía. Además, se realizará una autopsia.

Dónde recurrir en Neuquén y Río Negro para buscar ayuda si se reconocen signos de alerta sobre suicidios

En Neuquén, los hospitales Heller y Castro Rendón de Neuquén capital cuentan con guardias activas interdisciplinarias de salud mental, las 24 horas. En el caso de Bouquet Roldán es de 8 a 20 horas.

También se pueden consultar en los centros de salud y hospitales del interior. Además se puede llamar a la línea de contención en salud mental y adicciones, al número 299-5358191.

El SIEN tiene atención de emergencias para salud mental y consumo problemático de 8 a 20 horas, a través del 107, todos los días.

En Río Negro ante una situación de intento de suicidio o de riesgo de autolesión se puede llamar al 911. También pueden acercarse o comunicarse con el hospital o centro de salud más cercano, o bien a través de la línea telefónica nacional y gratuita de Salud Mental 0800 999 0091.