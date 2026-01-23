El fuego no cesa en Chubut: refuerzan operativos en Puerto Patriada y Los Alerces ante otro fin de semana crítico

Brigadistas concentran tareas de enfriamiento y recorridas en el último punto caliente activo sobre el lago. Foto archivo.

El fuego sigue activo en la cordillera de Chubut y mantiene bajo máxima vigilancia a Puerto Patriada y al Parque Nacional Los Alerces, en medio de jornadas marcadas por calor extremo, sequía prolongada y vientos intensos. Los operativos se concentran en puntos calientes.

Los Alerces bajo máxima vigilancia por incendios forestales y condiciones adversas

En el Parque Nacional Los Alerces, los focos activos obligan a sostener un operativo de gran magnitud en zonas de difícil acceso. El incendio iniciado el 9 de diciembre afectó sectores como el brazo sur del Lago Menéndez, Lago Verde y Lago Rivadavia, con daños en bosques nativos y pastizales.

El operativo incluye medios aéreos, monitoreos con drones y trabajo en zonas de difícil acceso. Foto archivo.

Durante una reunión del Comité de Emergencia en Cholila, autoridades provinciales y nacionales evaluaron la situación en Los Alerces, Puerto Patriada, Epuyén y El Hoyo. Según datos publicados por El Chubut, seis familias, integradas por 15 personas, debieron evacuar el sector de Lago Rivadavia tras el inicio de uno de los focos por la caída de un rayo.

El gobernador Ignacio Torres advirtió que “estamos atravesando la peor sequía desde 1965” y confirmó que, una vez contenidos los incendios, se avanzará en un análisis conjunto con legisladores y Nación sobre los recursos disponibles para afrontar este tipo de emergencias.

A nivel operativo, más de 400 brigadistas trabajan de manera coordinada entre Chubut, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y equipos de varias provincias. El despliegue incluye 14 medios aéreos en Los Alerces y cinco en Puerto Patriada, un número que desde el Comité de Emergencia calificaron como inédito.

Brigadistas intensifican tareas ante focos activos y rescoldos persistentes

Las tareas en Puerto Patriada se focalizan este viernes en un punto caliente ubicado sobre el margen oeste del lago, donde brigadistas realizan recorridas y enfriamiento. El jefe de Operaciones de la Brigada de Incendios de Chubut, Sandro Lobos, explicó que “por ahora es el último foco en Puerto Patriada”, mientras el resto permanece alejado del sector poblado.

En diálogo con Noticias de la Comarca, Lobos detalló que el área afectada presenta matorral y lengas. El operativo apunta a conservar un sector que se había salvado del incendio de 2015.

En la zona de El Coihue, el trabajo permitió un ingreso más amplio de personal, aunque persisten rescoldos. “El trabajo está abocado todo a ese lugar”, señaló Lobos, quien remarcó que el escenario ideal sería la combinación del esfuerzo en campo con precipitaciones.

El despliegue incluye brigadistas de distintas bases, con personal asignado tanto a Puerto Patriada como a sectores cercanos. Según indicaron desde el operativo, el foco en esa localidad se encuentra contenido en su totalidad, aunque continúa el monitoreo permanente.