Incendios forestales: así trabaja el helicóptero enviado por Río Negro en Chubut

El Gobierno de Río Negro dispuso el envío de un helicóptero de alta capacidad a Chubut para reforzar el combate de los incendios forestales que se intensificaron en las últimas horas en la zona cordillerana, especialmente en el Parque Nacional Los Alerces y en Villa Lago Rivadavia, donde se realizan evacuaciones preventivas. Mirá acá el video.

Incendios forestales: el trabajo del helicóptero enviado por Río Negro a Chubut

La aeronave ya opera en Lago Rivadavia con tareas clave orientadas a la protección de viviendas y áreas pobladas. En ese marco, este martes se conocieron imágenes en video que muestran de manera directa cómo trabaja el helicóptero sobre el terreno, con maniobras de carga y descarga de agua y vuelos a baja altura para frenar el avance de las llamas, un material central para dimensionar el despliegue y la complejidad de las tareas aéreas.

El operativo forma parte del convenio de cooperación regional que Río Negro mantiene con Chubut, Neuquén y Nación, que prevé asistencia mutua ante emergencias ambientales, y se complementa con el aporte de recursos humanos y logísticos, en una estrategia basada en el trabajo coordinado y la solidaridad entre jurisdicciones frente al fuego.

Incendios forestales: helicóptero y brigadistas refuerzan zonas críticas en Chubut

El helicóptero enviado por Río Negro es una aeronave pesada, preparada para operar con viento fuerte y en zonas de difícil acceso. Tiene capacidad para trasladar brigadistas, transportar equipamiento y realizar descargas aéreas de grandes volúmenes de agua.

El despliegue aéreo forma parte del trabajo directo del Splif, que también envió diez combatientes desde El Bolsón al incendio del parque nacional Los Alerces y otros diez brigadistas de Bariloche al foco activo en Puerto Patriada, donde refuerzan a las dotaciones locales.

Desde el Gobierno de Río Negro señalaron que la cooperación regional es un eje central de la estrategia de prevención y respuesta ante incendios forestales.