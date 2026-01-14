El fuego sigue activo en Los Alerces y está contenido en un 85% en Epuyén

De acuerdo a un comunicado del gobierno de Chubut, el incendio que se desató en Puerto Patriada el 5 de enero y que se propagó hasta Epuyén está contenido en un 85%. La superficie afectada hasta el momento se mantiene en 12 mil hectáreas de bosques.

Según indicaron, unas 660 personas, entre combatientes y equipos de apoyo, ocho medios aéreos y maquinaria pesada continúan trabajando en el lugar, coordinados por el Servicio de Manejo del Fuego de Chubut.

«En este momento, vemos un foco prendido en altura. Está el peligro de que se reactive, pero estamos esperando la lluvia«, recalcó Pablo Gatti, un poblador de Epuyén. En tanto, Gustavo Rojas, otro poblador, se mostró sorprendido por gran cantidad de humo en el pueblo.

Las autoridades aseguraron, a través de un comunicado, que «los combatientes se distribuirán en los sectores con mayor actividad de fuego, donde reforzarán fajas cortafuegos y tareas de enfriamiento mediante herramientas manuales y equipos de agua. Los medios aéreos operarán a requerimiento del personal de línea».

En tanto, el Concejo Municipal de Epuyén declaró el «estado de catástrofe» en materia ígnea, social, ambiental, económica, turística, habitacional y sanitaria, al menos hasta junio. La medida fue aprobada por unanimidad y obedece a la destrucción de 12 mil hectáreas, viviendas y el colapso de los servicios de agua y luz.

Los medios aéreos recorren la zona afectada. Foto: gentileza

El incendio en Los Alerces, muy activo

El incendio forestal que comenzó en diciembre ocasionado por la caída de un rayo en el brazo sur del lago Menéndez, en el parque nacional Los Alerces, sigue activo. El fuego ya recorrió varios kilómetros y afecta el sector norte de ese lago, el lago Verde y Rivadavia.

Entre 180 y 200 combatientes están abocados a ese incidente a la espera de las lluvias que estaban pronosticadas y llegaron pasadas las 15.

«El incendio sigue muy activo y estamos trabajando en los más de cinco frentes que se han dividido del incendio original, con topadoras, medios aéreos, personal de terreno y guardia nocturna en la Ruta 71″, detalló Danilo Otaño, intendente del parque Los Alerces, a diario RÍO NEGRO.

Confirmó que la zona norte del parque Los Alerces continúa cerrada al público debido a la emergencia. «En la parte central está todo frío, con algún punto que otro punto que se reactiva, pero hay un frente en lago Rivadavia, al oeste y al este. Otro foco está en el Cerro Riscoso y en el Valle de Ceferino», puntualizó.

Consideró que todavía no se puede estimar la superficie afectada. «El fuego corrió varios kilómetros muy rápidamente, pero no quemó todo a lo largo del recorrido. Por eso, hay partes quemadas y otras verdes», argumentó.

Celebró que si bien el fuego pasó muy próximo a las viviendas, ninguna resultó afectada. «En este contexto, se prioriza la vida humana, las viviendas y después, los bosques. Antenoche, tuvimos un foco muy activo que hizo que la gente debiera prolongar el servicio durante la noche hasta cerca de la madrugada para que no pasara un tramo de la ruta 71 y no destruyera una hostería», comentó.

El operativo en Los Alerces abarca a unos 200 combatientes. Foto: gentileza

Desde Parques Nacionales, informaron que «los trabajos planificados para esta jornada se adaptarán en función de la reevaluación de las condiciones meteorológicas, debido a las previsiones de vientos intensos por el ingreso de un frente frío con probables precipitaciones». De esta forma, agregaron, se «aportaría humedad y frío a los puntos calientes».

En el sector, trabajan tres helicópteros del Ejército Argentino, cuatro aviones hidrantes (dos contratados por la Administración de Parques Nacionales y dos provistos por la Agencia Federal de Emergencias) y un Boeing 737 aportado por el gobierno de Chubut. Además, se realizaron vuelos con dron para observar diferentes sectores del incendio, detectar focos de calor y avanzar en la toma de decisiones.