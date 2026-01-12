La historia del «guardián» del Pirque: defendió el bosque durante 50 años y hoy lo vio arder

El incendio que se desató en Puerto Patriada el lunes pasado rápidamente se propagó por el cerro Pirque, que separa El Hoyo de Epuyén. Las llamas avanzaron por la ladera sureste y arrasaron con la vivienda de Lucas Chiappe y su esposa Jillian quienes se asentaron en ese lugar hace 50 años.

Este fotógrafo y ambientalista, de 75 años, fue el impulsor para que la provincia de Chubut declarara área natural protegida el cerro Pirque (30 mil hectáreas) y tiempo después, se delimitaran 3 mil hectáreas como «zona intangible». En los últimos días, el bosque se quemó y también su casa.

El biólogo Javier Grosfeld, técnico del Conicet, recordó que, décadas atrás, Epuyén fue un lugar de gran producción maderera. «Tenía la mejor parcela de cipreses de toda la Argentina. Cuando se producen los grandes incendios en los 40, 60 y 87, solo quedó un sector que no fue afectado por el fuego: el cerro Pirque. Un relicto de bosque húmedo con patagua, cipreses, coihues y lengas, asociados a una gran biodiversidad de fauna«, describió Grosfeld.

Ese sector había sobrevivido a los incendios anteriores hasta el siniestro que se desencadenó la semana pasada. «Chiappe llegó a ese sector cuando avanzaba el proyecto para hacer una represa. Encabezó la resistencia a ese proyecto. Llevó adelante una fuerte lucha ambientalista a fines de los 80 para que se declare esa zona como la primera área provincial de Chubut», manifestó.

El guardián del cerro Pirque

«Después de 50 años en esta casa en el paraíso del otro lado del río es un golpe fuerte. Pero la red solidaria alrededor nuestro es tan inmensa que estoy procesando la pérdida y proyectando para adelante», destacó Chiappe en diálogo con diario RÍO NEGRO.

Sin embargo, no quiso hacer hincapié en la pérdida de su casa ya que «mucha gente ha padecido algo parecido. Hasta ayer, se habían contabilizado 15 casos en Epuyén; hace un año atrás, fueron 55. Tenemos que focalizar en qué está sucediendo y resaltar esta generación de hijos y nietos que se convierten en voluntarios de la Comarca».

Chiappe lamentó no solo la pérdida de casas sino del bosque de Epuyén: «Afectó, por lo menos, el 60% del área intangible arrasada por el fuego. Ese fuego comenzó en Patriada, a bastantes kilómetros. Pero estos incendios llamados ‘de sexta generación’ son realmente imparables por el cambio del clima, el régimen de viento y la sequía histórica. En 50 años no vi tanta sequía que genera material de fácil combustión».

Cuando Chiappe desembarcó en Epuyén en 1976, recordó, había secuelas del incendio de 1945 y de los 60. «El Pirque va más allá de ser una montaña, es un hábitat increíble lleno de biodiversidad y lo vimos reflorecer después de tremenda paliza. Por eso, después del incendio de 1987 insistimos en declarar esas 3.000 hectáreas como zona intangible», recalcó este hombre que se definió como «guardián de este templo desde 1993«.

El Pirque, agregó, contenía «el bosque modelo» en el que incluso había una población de huemules. Lo calificó «no como cordillera. Es un volcán extinto. No soy geólogo, sin embargo, hubo geólogos en la zona y confirmaron lo que yo pensaba. En la cordillera hay 600 volcanes -algunos activos y otros extintos-«.

Un huemul en el cerro Pirque en 2018. Foto: gentileza Gustavo Verge

También recordó que los incendios en la región «han sido históricos, desde la Conquista» y manifestó que el pino es hoy uno de los peligros más grandes en la cordillera. «Es la materia prima para la celulosa. Son árboles que crecen rápido. Hay que eliminar esta plaga que destruye la biodiversidad y los suelos«, manifestó.

Según Chiappe, los incendios son frecuentes «desde siempre». «Sucede que si antes se quemaba nadie le daba importancia. Pero hay cada vez más gente metida en el bosque», dijo. Cuando este hombre llegó a Epuyén solo había 700 habitantes. «Hoy seguimos siendo hippies del alma. Somos coherentes con la idea de sustentabilidad. Este incendio del Pirque genera un shock. Pero se que no fue el primero ni será el último«, aseguró.