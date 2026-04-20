El Golfo Nuevo bajo la lupa: arranca un año de monitoreo científico del océano

Esta iniciativa forma parte de un proyecto de la Red de Observación del Mar Argentino (ROMA) del Conicet. Foto: gentileza

A través de un dispositivo llamado «Lander», una robusta estructura de aluminio fabricada en el astillero Tandanor y equipada con tecnología noruega y canadiense, un grupo de científicos podrá medir una gran cantidad de variables en el Golfo Nuevo, a la altura de Puerto Madryn. Fue colocado a 20 metros de profundidad y a cuatro kilómetros de la costa.

El dispositivo fue ensamblado y calibrado por especialistas del Centro Nacional Patagónico (Cenpat) y forma parte de un proyecto de la Red de Observación del Mar Argentino (ROMA) del Conicet a fin de monitorear el océano de manera integral y simultánea con otros nodos ubicados desde el Río de la Plata hasta la Antártida.

El oceanógrafo Juan Pisoni, investigador independiente del Conicet y docente en la Universidad Nacional de la Patagonia, explicó que el Lander es una estructura de aluminio que tiene montados varios sensores para medir corrientes, olas, turbidez del agua, oxígeno, PH, fluorescencia, temperatura, conductividad (salinidad) y profundidad.

El traslado de semejante estructura hasta el fondo del mar fue posible gracias al buque «Tango» de la Prefectura Naval.

Se trata de una robusta estructura de aluminio fabricada en el astillero Tandanor y equipada con tecnología noruega y canadiense. Foto: gentileza

En tanto, el monitoreo se extenderá a lo largo de un año ya que el dispositivo cuenta con baterías para 400 días. «Los equipos se adquirieron en Canadá y Noruega hace años, pero no se logró conseguir todo el instrumental. Solo cuatro. Por eso, por el momento, solo se instalaron en los nodos de Bahía Blanca, Chubut, Ushuaia (que ahora se traslada a la Antártida) y Mar del Plata«, comentó Pisoni.

Advirtió que la idea de la red es monitorear la calidad del agua y los ecosistemas en cada región a largo plazo. «¿Con qué nos podemos encontrar? No lo sabremos hasta no contar con los datos en un año. Es la primera vez que contaremos con registros de tantas variables durante un período tan extenso, ya que, si bien existen registros de temperatura del mar, del resto de las variables prácticamente no existen. Contar con información de todo un año es valioso», indicó este investigador del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (Cesimar), organismo responsable del equipo.

Se trata de una robusta estructura de aluminio fabricada en el astillero Tandanor y equipada con tecnología noruega y canadiense. Foto: gentileza

Puso como ejemplo que el monitoreo de la temperatura a largo plazo puede dar indicios respecto al calentamiento o enfriamiento del agua. O bien conocer el nivel del oxígeno disuelto que resulta fundamental para ciertos organismos. «El PH además permite saber si es más ácido o no. Con el cambio climático, el mar absorbe mayor dióxido de carbono de la atmósfera, de modo que podemos analizar o estudiar la acidificación oceánica que es importante para algunos organismos«, acotó.

Agregó que además, “va a ser la primera vez que tengamos un año de datos sobre corrientes y olas. Toda esa información va a ser novedosa y muy interesante”.

Si bien constantemente se realizan este tipo de monitoreos, no son continuos o a largo plazo como ocurrirá ahora. «Hasta ahora, teníamos una tendencia, pero se pierda la variación en horas o días», señaló.

Trasladar el dispositivo hasta el fondo del mar demandó toda una logística. Foto: gentileza

Caracterizar al ambiente marino

El biólogo Gaspar Soria, investigador del Cesimar, aseguró que contar con instrumentos de tecnología avanzada para medir y registrar variables oceanográficas de manera simultánea permitirá complementar los estudios en biología, ecología y la dinámica poblacional de especies marinas.

«Estos nuevos equipos constituyen herramientas robustas para la caracterización del ambiente marino costero, donde además se desarrollan diversas actividades humanas, y aportan información clave para la toma de decisiones por parte de las autoridades de aplicación”, manifestó.

Pero además, desde la institución del Conicet destacaron que «la información que provea el Lander será de utilidad para empresas e instituciones que ya se mostraron interesadas en los servicios tecnológicos que se obtendrán a partir de los datos que se obtengan dentro de un año».