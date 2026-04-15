Mateo, el barilochense que representará a Argentina en tenis de mesa, rumbo a Bulgaria

Paulina, la entrenadora, arma tres mesas de tenis mientras los alumnos van llegando a la Casa del Deporte de Bariloche, pegada al lago Nahuel Huapi. En un momento, se escucha: «¿Vamos, Mateo?» y, el peloteo comienza. El joven deportista se agacha concentrado y no saca sus ojos de la pelotita. «Bien cruzado», le indica Paulina y al rato, lo aliente: «Bien, ahí va». Cuando termina la entrada en calor, chocan sus manos y Mateo sonríe.

Mateo Ghiglia, integrante del equipo de tenis de mesa de la Actividad Deportiva Adaptada Municipal (ADAM) en Bariloche, fue convocado para formar parte de la Selección Argentina que participará en el Down Syndrome World Championships en Bulgaria.

El certamen se desarrollará del 13 al 19 de junio en la ciudad de Sofía y reunirá a atletas de distintos países en disciplinas como gimnasia, atletismo y tenis de mesa. Combina el alto rendimiento con la promoción del deporte inclusivo, generando oportunidades de competencia y visibilización para deportistas con síndrome de Down.

Mateo incursionó en el tenis de mesa tres años atrás, bajo la coordinación de los profesores Paulina González y Juan Francisco Descalzo. Cuando supo que había sido convocado para vestir la celeste y blanca, Mateo se largó a llorar y pasó a intensificar sus entrenamientos de dos a cuatro veces por semana.

Mateo viajará a Bulgaria en junio para representar al país. Foto: Marcelo Martínez

El joven de 28 años empezó a jugar tenis de mesa con su familia ya que cuentan con una mesa en su casa. Pero siempre fue a modo de hobby. Tres años atrás, cuando se fue a anotar en alguna actividad deportiva, sin dudarlo, optó por ésta que hoy lo lleva a Bulgaria.

«Jamás se imaginó que lo llamarían para representar a la Selección Argentina. Lo que más lo mueve es representar al país. Tiene un sentido muy profundo hacia la celeste y blanca«, comentó Enrique, su padre. «Es muy patriota sentimental -acotó María Andrea, su madre-. Pone la bandera en cada fecha patria, tiene un sentimiento profundo por San Martín y para él, la vigilia de Malvinas es obligatoria todos los años».

María Andrea y Enrique, orgullosos por el logro de Mateo. «No importan los resultados», admitieron. Foto: Marcelo Martínez

Paulina calificó a este deporte como «uno de los más difíciles porque requiere pensar bien la técnica. Si la hacés mal, no salen los golpes. A la vez, implica reaccionar rápido para responder a lo que hace el rival. Se necesitan reflejos rápidos, una toma rápida de decisión». Aclaró que quienes incursionan en el deporte «nunca lo deja porque te vas enviciando».

Contó que, desde un primer momento, Mateo se esforzó demasiado. Le gusta la actividad, nunca falta a los entrenamientos y concurre siempre con ganas. «Es un logro suyo que lo hayan convocado. No hubo un clasificatorio porque el tenis de mesa se incorporó recientemente a la Federación para Personas con Síndrome de Down. Los entrenadores de la Selección Argentina fueron viendo a los chicos en los torneos nacionales y así los fueron seleccionando». Mateo viajará a Bulgaria, junto a otros tres deportistas: Juan Pablo, de Buenos Aires, León, de Santa Fe y Agustín, de Salta.

Paulina, junto a Mateo. Foto: Marcelo Martínez

«Cuando supo que lo habían convocado se largó a llorar. Está representando la camiseta argentina, como Messi, su ídolo«, comentó Paulina que entrena a deportistas, desde los 13 hasta los 50 años. Los lunes participan personas con discapacidad intelectual (como autismo o Síndrome de Down); mientras que los miércoles, personas con discapacidad motriz.

En las últimas semanas, incrementó los entrenamientos con Mateo a fin de prepararlo para el Mundial. «Me pidieron que lo entrene en saque. Eso marca la diferencia. Y que practique mucho dobles porque allá jugará de a dos, con un compañero de Salta. Por suerte, en mayo habrá una concentración en Salta para que entrenen como equipo», dijo.

Describió a Mateo como «un super compañero, siempre está atento a ver si les falta algo, especialmente cuando compartíamos la actividad con gente en silla de ruedas. Él les buscaba siempre las pelotitas. Es atento, disciplinado y cuando le das una consigna, es un 10″.

Mateo, pura concentración a la hora de entrenar. Foto: Marcelo Martínez

Compromiso para el viaje a Europa

Enrique contó que, en un principio, antes de darle la noticia sobre la convocatoria a Mateo, su entrenador se comunicó con él para ver si tenían posibilidad de afrontar los costos económicos del viaje. «Es un esfuerzo enorme, pero algo haremos para juntar la plata. No le dijimos nada a Mateo que se sorprendió cuando le llegó la citación oficial», señaló. Agradeció el apoyo de la coordinación de ADAM, a cargo de Andrea Lascay, Andrea Lascay, y la Subsecretaría de Deportes. En tanto, familiares y amigos intentan reunir dinero vendiendo alfajores caseros para costear los gastos.

María Andrea, orgullosa, destacó que Mateo es muy comprometido con todo lo que emprende, pero además, agregó, es un chico muy conciliador, contenedor. Trabaja de 9 a 13 en una tienda que vende alimento y accesorios para mascotas y cuando sale, se aboca a entrenar. «La gente de la tienda siempre se ha comportado de maravillas con él dándole los días que tiene torneo o concentraciones», manifestó y reconoció la emoción de saber que está a un paso de cumplir su sueño.

«No nos importa el resultado sino que disfrute de lo que hace. Se esforzó mucho y tuvo recompensa. Se le dio a él y se lo merece«, concluyó su madre.

La familia de Mateo, incondicional. Foto: gentileza

Paulina ingresó a la Secretaría de Deportes de Bariloche ocho años atrás. En ese momento, arrancó con adultos y poco a poco, se fue incorporando a los equipos de menores. «Sumarme a la actividad de ADAM fue un cambio en mi carrera. Conocer a esos chicos con discapacidades, interactuar con ellos es muy lindo. Desde ahí, veo el deporte de otra manera«, advirtió.

Esta entrenadora practica tenis de mesa desde los 13 y hoy tiene 33. «Lo practiqué toda mi vida. Entonces, ver cómo les gusta a los chicos, cómo se motivan personas que la tienen más complicada que los demás, me encanta. Me llena«, aseguró.