El grupo de voluntarias que busca hogar para los perros en Cipolletti

Hace 10 años, en la Isla Jordán de Cipolletti, se abrió la perrera municipal. Durante mucho tiempo la comunidad tomó como costumbre dejar a los perros, que no querían o podían tener, en este lugar. Esto generó una gran sobrepoblación. Hoy gracias al trabajo de las proteccionistas y activistas de Cipolletti, sólo quedan 19 perros que esperan un hogar para pasar los últimos años de su vida. Cuando esto suceda, la perrera se cerrará.

Todos los días un grupo de voluntarias recorre la experrera municipal ubicada en la Isla Jordán. Las malas políticas de Estado, falta de concientización y costumbre, llevaron a que dentro de la perrera hubiera más de 800 perros. Gracias al trabajo de las proteccionistas se logró que muchos canes encontraran un hogar. Otros murieron en condiciones deplorables.

María Acosta, en el 2015, creó la fundación S.O.S animal con el fin de conseguir que le cedieran la administración de la perrera municipal para ayudar a los animales que allí se encontraban desde el 2010. «Había una muy mala costumbre por parte de los vecinos de traer a los perros a la perrera, los que ya no querían. Esto hizo que la situación se desbordara. Los animales acá sobrevivían como podían», remarcó la proteccionista.

Según lo que comentó María en diálogo con RÍO NEGRO, en el momento en que más perros hubo en el lugar llegaron a repartir 12 bolsas de alimento por día. «Por más que el municipio quisiera hacerlo no podía mantenerlo. No había comida suficiente, atención veterinaria, nada», manifestó.

Una vez que se adopte el último can, la ex perrera cerrará sus puertas.



Proteccionistas y diferentes grupos de voluntarios lograron mejorar la situación de este lugar. Comenzaron a separar los perros por sectores para evitar las peleas y a intentar empezar con los procesos de sociabilización para que los perros puedan adaptarse mejor una vez que consigan familia.

«Hoy celebramos que nos quedan sólo 19 perros que buscan un hogar. Fue un trabajo muy grande, somos 2 proteccionistas y activistas que venimos todos los días, más tres o cuatro chicas que vienen como voluntarias los sábados» explicó María.

«Esto no es un refugio, es la experrera»



En Cipolletti se acostumbra llamarle «el refugio de la Isla» al lugar donde funcionaba la perrera. Quienes trabajan en el lugar están en contra de esta denominación porque consideran que no es adecuada.

«No es un refugio, es la experrera municipal. Yo si refugio a alguien lo llevo a un lugar cómodo como mi casa, un lugar donde se lo proteja. Acá no es así, no tenemos agua, no funciona la cocina, hay ratas que conviven con los perros. Y lo peor, ellos están a la intemperie todo el año», explicó María.

Cada sábado la ayuda es bienvenida.



Ante la pregunta sobre cómo sería para la fundación un refugio ideal la joven comentó que «debería ser un lugar ameno, donde los vecinos puedan venir y sociabilizar con los perros. Generar espacios de gimnasios para actividades recreativas y que puedan estar sueltos, con comida y atención veterinaria correspondiente».

Cuando los 19 perros que quedan en el lugar sean adoptados, la idea de la fundación es derrumbar todos los caniles y que el predio se transforme en algo más que sea una continuación del paseo costero.



Sábados de voluntariado: «siempre se necesita gente»



Todos los sábados las puertas del refugio se abren para que los voluntarios ingresen a sociabilizar con los perros. Durante la jornada, los voluntarios limpian los caniles, alimentan a los perros del lugar y los ayudan a interactuar con humanos, un proceso que facilitará su posterior adopción.

«Amo a los animales y vi por redes sociales de la Fundación S.O.S animal que buscan voluntarios para venir a colaborar. No he parado porque los perros son muy lindos, amorosos y porque siempre se necesita gente. Además el silencio después de la comida es hermoso, un momento de paz», explicó una de la voluntarias.

Tiempo y paciencia por amor a los animales.



Los días de voluntariados suelen ir Giorgina, Selena, Naiara, Agustina y Belén. «Es más fácil venir acá si tenés a alguien que te hace el aguante. Nosotras vinimos en marzo y no paramos», remarcaron.

«Hay que castrar, vacunar y adoptar»



Durante el presente año se llevaron a cabo 4.223 castraciones gratuitas de perros y gatos en diferentes sectores de la ciudad con los quirófanos móviles y en los puntos fijos del Club San Martín y de Las Perlas. La Dirección de Zoonosis y Vectores informó que hasta el mes de agosto inclusive se realizaron 3951 castraciones, sumadas a las 272 que ya se efectuaron durante el presente mes de septiembre.

«Las castraciones son la forma de combatir la sobrepoblación perruna porque se generan barreras sanitarias. Cuando hay un perro comunitario en el barrio y se lo castra, deja de atraer otros perros», explicó María.

Los perros necesitan tiempo para socializar y luego ser adoptados.



Además remarcó que la adopción responsable es la mejor salida. «No hay que comprar, hay que adoptar. Estos perritos, por ejemplo, los que están en la isla no van a vivir mucho, pero al menos durante los últimos años de su vida van a estar acompañados y van a conocer el amor de una familia».

Quienes deciden adoptar a los perros que están en la experrera son familias con mucha determinación y paciencia. «Adoptar un perrito de estos no es fácil, lleva un proceso de sociabilización. Las familias están semanas dándoles pollito para que se acerquen y los perros tienen siempre el mismo patrón, se esconden para no ser vistos y sentirse resguardados. Sufrieron mucho», concluyó María.