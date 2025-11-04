El huemul Newenche volvió a cruzar la Ruta 40 y refuerzan el monitoreo en la zona norte del Nahuel Huapi

El operativo busca proteger a uno de los pocos ejemplares de huemul en la región. Foto: gentileza.

El desplazamiento del huemul «Newenche» por la zona norte del Parque Nacional Nahuel Huapi encendió las alertas de los equipos de conservación. En las últimas horas, el ejemplar cruzó la Ruta 40, en el tramo de los Siete Lagos, lo que motivó un operativo especial de monitoreo y custodia para protegerlo y garantizar la seguridad de quienes transitan por el área.

Según informaron desde el Parque Nacional Lanín, el animal se encuentra bajo la vigilancia de la Policía de Neuquén, personal de los Parques Nacionales Lanín y Nahuel Huapi, y equipos de protección ambiental, con el objetivo de garantizar tanto su seguridad como la de los visitantes que circulan por el área.

«Esta intervención responde al compromiso de preservar intacta su condición de vida silvestre, evitando cualquier alteración en su comportamiento o hábitat», indicaron las autoridades.

Recomendaciones a los visitantes

Desde los organismos que participan en el operativo se solicitó a la población y turistas extremar los cuidados:

Reducir la velocidad al circular por la Ruta 40 – Siete Lagos.

No transitar con mascotas.

Respetar toda la señalización vial y ambiental.

Evitar detenerse en lugares no permitidos.

Avisar de inmediato al personal de Parques Nacionales ante la presencia del huemul o cualquier situación de riesgo.

Un monitoreo binacional

Newenche es un huemul joven que semanas atrás fue capturado para reemplazar su collar transmisor y así continuar su seguimiento satelital. La tarea forma parte de una acción conjunta entre la Administración de Parques Nacionales (APN), la Fundación Huilo Huilo de Chile, la Fundación Rewilding Argentina y otros organismos colaboradores.