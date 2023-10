El ‘Indiana Jones’ del arte recupera seis pinturas más, robadas en Holanda

Arthur Brand, un detective de arte holandés conocido como el ‘Indiana Jones del mundo del arte’, recuperó seis pinturas adicionales, entre ellas un retrato de Guillermo de Orange y la primera representación de un rey del siglo VII.

El detective, quien se hizo famoso en todo el mundo el mes pasado cuando recuperó un Van Gogh robado que estaba dentro de una bolsa de Ikea (del que te contamos en esta nota), cree que su éxito y la difusión lo ayudó para llegar a más descubrimientos.

El robo de las seis pinturas se produjo en el municipio de Medemblik, en el norte del país, el mes pasado. El valor monetario del botín es de 100.000 euros, y las pinturas son consideradas de gran importancia histórica. Incluyen el retrato más antiguo conocido de Radbod, el rey de los frisios desde el año 680 d.C.

I recovered the 6 paintings that were stolen last month from the town hall of Medemblik, the Netherlands, Historically very important paintings. Especially the one showing King Radbod, the last ruler of Frisia. The oldest portrait known of him. And one of 'William of Orange.' pic.twitter.com/jNbXTSXIRA