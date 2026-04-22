247° aniversario: el lazo afro entre Malvinas y la comarca Viedma – Patagones

La vida costera le valió a este rincón histórico de la Patagonia características únicas y un aporte, desde su población, que sumó a una lucha de siglos por la soberanía argentina, nada menos que en las Islas Malvinas. Fue la llegada al mundo de un niño en el archipiélago, la muestra y el símbolo de la presencia maragata y afroargentina en aquel sitio, cuando era disputado desde hacía tiempo, por ingleses, franceses y norteamericanos.

Conocida es la gesta del 7 de marzo de 1827 que protagonizaron los pobladores del Fuerte del Carmen, cuando respondieron al arribo de las naves de la marina imperial de Brasil, pero hubo también otro acontecimiento, a 1200 kilómetros y que tuvo como escenario ese archipiélago del Atlántico Sur, en el que una vida gestada en el vientre de una madre esclava, marcaría presencia en ese espacio reclamado.

Los archivos señalan que para las primeras décadas del 1800, después de varios intentos y fracasos de asentamiento por el clima implacable y la distancia, fue el viaje de Luis Vernet (1828), designado por el Gobierno de Buenos Aires como comandante político y militar, el que llevó a un grupo de 31 “morenos” desde Patagones hasta Malvinas (18 hombres y 12 mujeres), con el objetivo de establecer población junto a indígenas patagónicos, gauchos criollos y otros colonos inmigrantes europeos, según explicó Norberto Pablo Cirio en su trabajo “Tras su manto de neblinas… Presencia de afroargentinos del tronco colonial en las Islas Malvinas en el siglo XIX”.

En ese contexto, le tocó nacer a Daniel.

«Jueves 10 de Diciembre: Nublado con chubascos de granizo y lluvia, como también un poco de nieve. Viento sud muy fuerte. Parió esta mañana a las cinco y cuarto la negra Francisca a un mulatito”, registró el diario de Emilio, hermano de Luis Vernet, desde las islas.

Compartido por el Museo “Emma Nozzi”, el momento relatado habla del primero de varios nacimientos (siete en total, 6 varones y 1 mujer, entre 1829 y 1837) que se dieron allí, en una colonia que llegó a tener casi un centenar de habitantes, entre los que los afrodescendientes representaban un 25%, afirmó Cirio. Distante pero concreta, por la exclusión de la época, su mención sirvió para dar cuenta del primer malvinense argentino del que se tiene registro.

Foto: Gentileza Facebook Museo Emma Nozzi.

Pocos años después, en 1833, la ocupación británica interrumpió el desafío que sostenían esos pobladores en ese paisaje hostil, agregó el museo en su reseña: “Muchos fueron desplazados, pero otros resistieron. Se logró saber que Daniel con apenas 3 años partió «apresado» a Montevideo en 1832 y de ahí, al Patronato de Buenos Aires.

Un siglo y medio después, así como Patagones dio a Malvinas uno de sus primeros hijos, contribuyendo a la construcción de derechos sobre el archipiélago, en 1982 también “estuvo presente cuando hubo que defenderlos”, valoró la institución, en homenaje a los excombatientes que hoy integran la Asociación VGM.