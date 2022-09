A cinco años de la muerte de Ivana Rosales, la deuda de Neuquén contra la violencia de género

Este 6 d septiembre se cumplen cinco años de la muerte de Ivana Rosales, la emblemática luchadora por los derechos de la mujer en cuyo honor se declaró, en 2018, esta fecha el día provincial de la lucha contra todas las formas de violencias hacia las mujeres en Neuquén. Por el desarrollo del juicio contra su agresor, su expareja Mario Garoglio, inició una demanda contra el estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llegó a un acuerdo que hoy tiene los plazos vencidos y sobre el que no se presentan informes.

Quien firmó el acuerdo con el Gobierno de Neuquén fue Abril Rosales, la hija de Ivana, después de 14 años y a pocos días que se cumplieran dos de la muerte. Se publicó el 13 de diciembre de 2019 y desde esa fecha empezó a correr un año de plazo para cumplirlo.

A un año y ocho meses de vencido el plazo, no termina de estar claro qué hace Provincia con su compromiso ya que no presentó los informes propios ante la Comisión. Tampoco sus comunicaciones de gestión hacen referencia al mismo.

Sí se pueden reconstruir el transcurrir de dos de los objetivos más importantes, que más importaban a Ivana: el refugio y el servicio jurídico gratuito para las víctimas de violencia de género.

El primero quería que se haga en su casa, esa donde vivió con Garoglio, donde él fue a buscar la pala el día que creyó que la había matado y la tenía en el baúl del auto, donde su hija mayor Mayka se quitó la vida por no poder declarar en el juicio ( y no en Cámara Gesell) sobre los abusos de su padre, donde esperaba un bebé que llegó a tener nombre pero no pudo nacer porque murió junto a ella, también en esa casa.

La realidad es que legalmente, una parte de la casa sigue perteneciendo a Garoglio, quien no ha renunciado a ella, por lo que el refugio se empezó a construir desde cero. Con problemas de financiamiento desde Nación, la sostuvo el Municipio de Plottier hasta que Provincia lo volvió a poner en su radar.

En abril, el gobernador Omar Gutiérrez recorrió la construcción y estimó que se inauguraría en uno o dos meses, pero se convirtió en otro plazo vencido. Entre el vencimiento del tiempo de cumplimiento del acuerdo y el día de hoy ya se inauguraron otros dos refugios, que se empezaron a construir después, el de San Martín de los Andes y el de Chos Malal.

Sobre el cuerpo de abogados y abogadas para víctimas de violencia de género, lo que se sabe es que hay dos trabajando en la primera circunscripción (Neuquén capital y alrededores). A sus sueldos los paga la Nación, que las integró al programa Acercar Derechos, pero a dos años de estar funcionando, aún no cuentan ni con una oficina propia y se han visto expuestas a situaciones de peligro sin ningún tipo de protección.

Sobre la parte de profesionales que le toca a Neuquén, que corresponden a la ley 3106 del 2020, aun no se pudo instalar en toda la provincia. En octubre del 2020, el Gobierno informó que ya funcionaba en la IV circunscripción (San Martín de los Andes y zona de los lagos) y en Neuquén capital, con dos abogadas. En ese momento se estaba realizando la segunda convocatoria para Cutral Co, Zapala y Chos Malal, aunque no habrían avances.

A fines de mayo, la subsecretaría de las Mujeres informó que terminó la capacitación con enfoque de género para postulantes al cuerpo. Este organismo, junto con el Centro de Atención a la Víctima, debe capacitar y calificar a las aspirantes.

Actividades por este 6 de septiembre

El Ministerio de mujeres y Diversidad anunció una campaña de difusión en colectivos de Neuquén capital, junto a la secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano. Se buscará dar a conocer el programa provincial de contención y acompañamiento en las violencias.

La actividad consistirá en colocar cartelería sobre la Línea 148, de atención a la víctima, en los colectivos aprovechando que son un medio masivo de transporte, con unos 63 mil pasajeros diarios.

Además, la subsecretaría de Mujeres publicó que está preparando la «Gran marcha aeróbica familiar Ivana Rosales». Se hará el domingo 11 en el barrio Hibepa.

Antes de morir, Ivana se había sumado al reclamo de declaración de emergencia en violencia de género. (Gentileza).-