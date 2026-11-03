Chubut presenta su Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde con la meta puesta en 2035

A comienzos del mes de octubre, la Sala de Situación de la Casa de Gobierno en Rawson fue el escenario de una presentación clave para el futuro productivo regional. Ante una nutrida concurrencia de funcionarios, sindicatos, cámaras empresarias y referentes académicos, se expuso la «Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde», un exhaustivo trabajo técnico diseñado para consolidar a Chubut como un actor central y referente internacional en la reconversión hacia fuentes de energía sostenible.

El estudio fue desarrollado por la ONG Transición Energética Sostenible en colaboración con la consultora CALDEN y contó con el respaldo estratégico de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional. Durante la jornada, las autoridades e instituciones presentes analizaron los alcances de una propuesta que busca capitalizar las ventajas comparativas que posicionan a la provincia en un lugar privilegiado dentro del mapa global de las energías limpias.

Entre los principales diferenciales que destaca la Hoja de Ruta se encuentra un recurso eólico catalogado como de clase mundial, sumado a la presencia de puertos de aguas profundas plenamente operativos en Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn.

A este escenario de infraestructura natural y logística se le añade una fuerza de trabajo con vasta experiencia técnica en la industria hidrocarburífera tradicional, la cual cuenta con el potencial directo de reconvertirse hacia los requerimientos del sector del hidrógeno.

Con la mirada puesta en el mediano y largo plazo, el documento formalizó una ambiciosa proyección hacia el año 2035, posicionando a la provincia como proveedora global no solo de hidrógeno verde, sino también de derivados industriales como e-fuels y amoníaco verde. Para alcanzar dicha meta, el plan trazó un hito cuantitativo que contempla la generación de 13.000 megavatios de energía eólica dedicados a sostener una producción estimada en 632.000 toneladas anuales del nuevo vector energético.

La exposición a cargo de los directivos de Transición Energética Sostenible estructuró la propuesta en tres ejes conceptuales bien definidos. El primer lineamiento prioriza el desarrollo local mediante la formación de talento regional y la inclusión de proveedores provinciales; el segundo aborda la sostenibilidad ambiental garantizando la protección de la biodiversidad y el uso de agua de mar desalinizada.

Por otra parte. el tercero busca la integración territorial para repartir equitativamente los beneficios económicos entre los centros urbanos costeros y las comunidades del interior.

Esta iniciativa se alinea directamente con los ejes trazados desde el inicio de la gestión del gobernador Ignacio Torres, enfocados en diversificar la matriz económica mediante un rol activo del Estado provincial. En ese sentido, la presentación dio pie al compromiso de volver a convocar a la Mesa de Hidrógeno Verde, un órgano multidisciplinario creado por la Ley IX Número 175 a fines de 2024, el cual integran universidades, entes gubernamentales y el sector privado para conducir la estrategia energética territorial.

Asimismo, la Hoja de Ruta dejó en evidencia las obras de infraestructura vial, portuaria y eléctrica indispensables para acompañar este crecimiento durante la presente década. Los participantes del encuentro coincidieron en que el éxito de este proceso de transformación depende en gran medida de lograr la promulgación de una Ley Nacional específica que garantice reglas claras, estabilidad jurídica y previsibilidad económica para atraer los grandes volúmenes de inversión internacional necesarios.