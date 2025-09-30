El oeste de Neuquén sumó una nueva farmacia del instituto municipal

El Instituto Municipal de Previsión Social (IMPS) inauguró una nueva farmacia en el oeste de la ciudad de Neuquén, ubicada en la calle Novella 4225, en la intersección con Godoy. Según informaron, el edificio demandó una inversión de 2.800 millones de pesos, financiada en su totalidad con fondos propios y sin recurrir a endeudamiento.

Hernán Ruiz, administrador del Instituto, calificó el día como «muy importante para la familia municipal» a cargo de Mariano Gaido y destacó que la capacidad de realizar la obra con fondos propios demuestra el saneamiento de las cuentas de la institución. «Estamos cumpliendo con el compromiso de acercar el cuidado de la salud a todos los que forman parte de la familia municipal», afirmó Ruiz, según el comunicado oficial.

La inauguriación de la farmacia en calle Novella 4225, en la intersección con Godoy. (Foto: gentileza)

En la misma línea, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, recordó la situación financiera de la caja municipal seis años atrás, cuando presentaba un déficit que obligaba a destinar el primer aumento salarial de los trabajadores para cubrirlo. “Eso también es muy importante, porque sentirse tranquilo de trabajar en un lugar donde uno tiene la oportunidad de ver a futuro cómo va a ser su jubilación, eso no es un dato menor”, señaló Pasqualini.

La nueva farmacia tendrá una óptica este 2025

La nueva farmacia se construyó sobre un terreno de más de 600 metros cuadrados cedido por el municipio al IMPS. El local cuenta con 300 metros cuadrados y un sistema de autoservicio para productos de perfumería y regalería. Desde el momento de su inauguración, la farmacia atiende al público en horario corrido de 8 a 22.

Desde el Instituto adelantaron que este proyecto se complementará con la inauguración de una segunda óptica antes de fin de año, que también estará ubicada en el complejo de Godoy y Novella. Esta apertura es la tercera del año para el IMPS, que previamente inauguró una sede para atención de afiliados en el oeste y una oficina de su agencia de turismo, Melewe. La nueva sucursal se suma a la farmacia que funciona en la calle Fotheringham.

El IMPS funciona como un coseguro para los trabajadores de la Municipalidad, la Defensoría del Pueblo, la sindicatura y los jubilados del sistema, complementando la cobertura de la obra social provincial (ISSN). Según se detalló, la entidad cubre el 30% de las prestaciones que no abarca la obra social, garantizando el 100% en medicamentos y otros servicios como audífonos, prótesis y lentes.