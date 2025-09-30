Imperdible feria en Neuquén: qué ofrece este año el Mercado de Sabores, la propuesta que reúne a productores del Alto Valle

El evento se realizarán en el Mercado Concentrador de Neuquén. Foto: Cecilia Maletti.

El mercado concentrador de Neuquén está ultimando detalles para la segunda edición del «Mercado de Sabores», la imperdible feria que tendrá lugar el próximo sábado 15 y domingo 16 de noviembre. Luego de una exitosa convocatoria en 2024, este año la propuesta vuelve con «más de 130 productores, charlas en vivo, espectáculos y un sector destinado para las infancias«, adelantó el presidente, Diego Molina. El evento reunirá a productores de Neuquén, Centenario y Plottier.

Mercado de Sabores 2025: horarios y qué se podrá encontrar en la feria

Molina se mostró ansioso y entusiasmado por la nueva edición, que se llevará adelante en un mes y medio. La feria es de entrada libre y gratuita y tendrá sus puertas abiertas de 12 a 20 en ambas jornadas.

En una entrevista con RTN, Molina adelantó que este año «hay mejoras» y que se contará con una mayor cantidad de productores con el objetivo de tener una oferta más diversificada. El público podrá realizar compras «al por mayor y menor», indicó.

De acuerdo a lo informado por Provincia, en la feria «Mercado de Sabores» los clientes podrán encontrar:

Frutas y verduras directo de productores

Alimentos y bebidas de emprendedores locales

Patios gastronómico con muchas opciones

Espectáculos y sorteos

Juegos y charlas para grandes y chicos

Cómo participar del Mercado de Sabores, este año en Neuquén

El evento es organizado por el Mercado Concentrador del Neuquén y el Centro PyME-ADENEU, dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria. Además, cuenta con el apoyo de los municipios de Neuquén y Centenario.

Los emprendedores que quieran formar parte de la feria deberán contar con habilitación bromatológica municipal o nacional, y con carnet de manipulador de alimentos vigente.

Para más información o consultas, desde el Gobierno informaron que los interesados se pueden comunicar con el Centro PyME-ADENEU al correo electrónico mlagos@adeneu.com.ar

Los puestos de emprendedores y elaboradores de alimentos y bebidas se ubicarán en el playón, situado entre las Naves I y II.

La propuesta llega en el último tramo del año, donde Molina indicó que generalmente es el tramo «más movido» por el avecinamiento de las fiestas.

«Venimos trabajando con obras y servicios nuevos. Siempre apostando, aunque estemos en tiempos difíciles. Estamos trabajando para que el comerciante o la familia que vaya al mercado encuentre cada vez más variedades de productos«, expresó.